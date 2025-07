O Flamengo sub-20 aplicou uma goleada de 5 a 1 no Bayer Leverkusen, da Alemanha, em amistoso disputado nesta sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Multicampeão pelo Rubro-Negro, o ídolo Andrade parabenizou a equipe alemã pela turnê de pré-temporada que fez no Brasil.

— Parabéns ao Bayer Leverkusen. Parece que eles que teve essa solução de vir ao Brasil fazer um jogo contra o Sub-20. O Sub-20 do Flamengo é um grande time e já vem demonstrando isso, vencendo grandes títulos, Libertadores e mais. E eles demonstraram hoje que este time de juniores é um time que vai levar muitos jogadores para o time profissional. Quem sabe o próprio Bayer venha levar jogadores. Então, o Bayer está de parabéns pelo evento que está fazendo — disse Andrade, em entrevista ao Lance!

O duelo, que serviu como parte da preparação de pré-temporada da equipe europeia, teve os gols marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

— É uma garotada que tem um grande futuro pela frente, pelo que eles demonstraram hoje, fizeram uma grande exibição. Quem sabe o próprio não leve dois, três jogadores para reforçar o time do Bayer. Esses meninos cabem lá. Então, acho que não só o Flamengo deveria aproveitar mais, como o time do Bayer e outros times também devem olhar esses meninos. Daqui a pouco eles estão no time de cima, vão estar fazendo grandes jogos, conquistando títulos, pela qualidade que eles demonstraram aqui hoje — finalizou.

Depois da partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen volta à Europa para seguir a pré-temporada. O time enfrenta o Bochum no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no dia 1º de agosto, às 14h. A estreia oficial na temporada 2024/25 está prevista para o dia 5, com adversário ainda a ser definido.

Sub-20 do Flamengo em amistoso contra o Bayer Leverkusen (Foto; Gilvan de Souza / Flamengo)

Programação do Bayer Leverkusen no Brasil

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

