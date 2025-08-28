A grande história do futebol internacional na quarta-feira (27) foi a classificação do Grimsby Town, equipe da quarta divisão, sobre o Manchester United nos pênaltis, pela segunda fase da Copa da Liga. O resultado simboliza a má fase vivida pelo gigante inglês desde o último título da Premier League, conquistado em 2012/13. A crise se agravou especialmente a partir da temporada passada, sob o comando de Rúben Amorim, quando a equipe terminou em 15º lugar na liga — a pior campanha em 35 anos.

Após a partida, o técnico — conhecido por suas declarações polêmicas à imprensa — fez um desabafo sobre o resultado frustrante e inesperado na Copa da Liga. Iniciou sua fala com uma mensagem enigmática e, em seguida, ao ser questionado pelos principais fatores que poderiam ter contribuído para a eliminação precoce, o técnico respondeu sobre a postura da equipe no primeiro tempo, a escolha do sistema tático e as cobranças de pênaltis. Veja as falas de Amorim no pós-jogo:

Postura dos jogadores 🤬

— Acho que os jogadores deixaram bem claro o que eles querem hoje. Isso está muito claro.

— Jogamos bem as duas partidas da Premier League, viemos enfrentar um time da quarta divisão e jogamos dessa maneira.

— Quero pedir desculpas aos torcedores. Eu estou em choque, nós precisamos de muitas mudanças, mas quando você tem um momento como esse, você tem que aparecer. Se isso não acontece, você pode sentir que algo tem que mudar, e nós não vamos mudar 22 jogadores novamente.

Sistema tático 🧩

— Nós jogamos realmente bem contra o Arsenal com essa formação, com esse sistema fomos à final da Europa League em uma temporada desastrosa. O sistema não importa, o que importa é que precisamos ser diferentes. Este é o trabalho do treinador, mas nada muda.

Pênaltis 🥅

— Os pênaltis não são o importante, se nós tivéssemos vencido, teria sido muito injusto com o adversário. Hoje o futebol foi muito justo. Vamos para o próximo jogo e então vamos ter tempo para tomar decisões.

Justiça? ⚖️

— O melhor time ganhou. O único time que esteve em campo. Acho que o time e os jogadores falaram bem alto hoje.

— Acho que está bem claro o que eles falaram. Vamos seguir em frente, acho que está claro para todos o que aconteceu hoje.

Com o trabalho sendo questionado, ainda não se sabe se Amorim tem o futuro garantido em Manchester. De qualquer forma, com a eliminação, o United volta suas atenções para a Premier League e enfrenta o Burnley pela terceira rodada neste sábado (30), às 11h30, em Old Trafford.

