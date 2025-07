Renato Augusto compara antigo Bayer Leverkusen com os dias atuais

Renato Augusto foi uma das presenças ilustres no amistoso entre o Flamengo sub-20 e o Bayer Leverkusen, onde o time rubro-negro aplicou uma goleada de 5 a 1 nesta sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Cria do Ninho e com passagem pela equipe alemã entre 2008 e 2012, o meia relembrou a chegada e adaptação no país europeu.

— O clube em si tem um suporte maior pro estrangeiro, também sempre contrataram jogadores jovens. Acho que eles já estavam acostumados a realmente dar esse carinho maior pro atleta. Eu tive uma adaptação muito boa lá. O clube que eu vou ter é uma gratidão eterna. Eu evoluí como ser humano, evoluí como atleta lá, então é um carinho realmente especial — disse Renato Augusto.

Na temporada 2023/24, o Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso à época, teve uma das temporadas mais memoráveis da história do futebol ao conquistar os títulos de Bundesliga e Copa da Alemanha de forma invicta.

Além de comentar sobre a reestruturação da equipe e a mentalidade de contratação, Renato Augusto relembrou da época de "vacas magras" da equipe alemã.

— Eles mudaram um pouco a mentalidade de contratação. Antes, só contratavam jogadores para poder revender, e hoje mudaram. Começaram a contratar jogadores que já são um pouco mais prontos para poder buscar títulos e conseguiram.

— Bati duas vezes na trave, um vice-campeonato de Copa e um vice-campeonato da Bundesliga, e vir eles conquistando agora para mim também foi legal. Só quem está lá sabe o quanto o torcedor do Bayer sofria, todo jogo tinha o canto da torcida adversária que nunca conquistou a Bundesliga, e isso acabou. Fico feliz por isso — completou.

Renato Augusto durante amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen (Foto: Gabriel Bergone/Lance!)

Depois da partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen volta à Europa para seguir a pré-temporada. O time enfrenta o Bochum no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no dia 1º de agosto, às 14h. A estreia oficial na temporada 2024/25 está prevista para o dia 5, com adversário ainda a ser definido.

Programação do Bayer Leverkusen no Brasil

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

