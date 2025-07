Renato Augusto pede paciência e foco aos jovens do Flamengo: ‘Estejam preparados’

A vitória do Flamengo Sub-20 por 5 a 1 diante do Bayer Leverkusen, da Alemanha, nesta sexta-feira (18), serviu como uma grande oportunidade para jogadores que não vinham recebendo espaço no profissional, como Matheus Gonçalves e Lorran. Para Renato Augusto, jogador revelado pelo Rubro-Negro e que assistiu à partida na Gávea, é necessário, para os atletas, ter mais paciência e aproveitar as chances.

- É difícil falar porque, quando subi profissional, o clube era meio que obrigado a buscar alguma coisa, financeiramente era bem abaixo do que é hoje. O clube tinha que tentar achar soluções dentro do próprio plantel (base). E hoje não, hoje o clube tem uma situação financeira já resolvida e pode contratar jogadores e a cobrança pelo título vai ser sempre grande, então você tem que trazer os melhores. É uma situação difícil - iniciou Renato Augusto.

Renato Augusto com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

- O que posso falar é que às vezes o menino tem que ter um pouco mais de paciência. Aproveitar oportunidades, principalmente. Tive um treinador que ele falava que "todo mundo fala que é sorte, na verdade, não é sorte, sorte nada mais é que o preparo mais a oportunidade". O cara está preparado, teve oportunidade e todo mundo fala que foi sorte. Então, posso falar isso, se prepara que uma hora a oportunidade chega - complementou.

Revelado pelo Flamengo em 2005, Renato Augusto foi um dos principais nomes do time carioca até 2008, quando foi jogar no Bayer. Com 95 jogos com a camisa rubro-negra, ele fez parte da conquista da Copa do Brasil em 2006, batendo o Vasco na decisão.

