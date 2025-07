Adversário do Flamengo, Xhaka comenta sobre interesse da Arábia Saudita

Após a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Flamengo em partida amistosa, o volante Granit Xhaka, do Bayer Leverkusen, comentou a respeito do interesse de outros clubes na sua contratação.

– Passei dois anos muito bons aqui. Não quero comentar todos os rumores e todas essas coisas porque ainda sou um jogador do Leverkusen. O que acontecerá no futuro ninguém sabe, mas no momento não tenho nada a dizer.

O suíço de 32 anos chegou ao Leverkusen em 2023 e soma 99 partidas com o clube alemão. Além de ter sido campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

Granit Xhaka em treino do Leverkusen nas instalações do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Notícias sobre o interesse de outros clubes em Xhaka

A "Sky Sports", da Inglaterra, noticiou que Xhaka tinha, até então, um acordo para assinar pelo Neom, clube recém-promovido para a primeira divisão da Arábia Saudita, com salário de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação atual) por ano. Porém, segundo publicação do "New York Times", da última quarta (16), surgiu a possibilidade do Sunderland entrar como concorrente pelo suíço.



Quando perguntado a respeito dos rumores sobre a saída de Xhaka, o treinador Erik ten Hag foi direto e fez questão de destacar a importância do jogador para o elenco.

- Antes de tudo, com certeza, o Granit (Xhaka) é um jogador muito importante para nós, para este clube e para este elenco. Então, nosso principal interesse é mantê-lo. Mas, claro, se houver interesse, temos que conversar com o jogador e entender quais são as ambições dele também. Para nós, está claro que, se houver uma transferência, ela precisa ser uma situação vantajosa para todos - disse ten Hag.

Como temos contrato com o jogador por mais três anos, estamos muito satisfeitos com ele. Temos objetivos ambiciosos para o próximo ano, então só pode haver uma transferência se for boa para todas as partes. Isso ainda precisamos avaliar, mas nosso principal objetivo é, primeiro, mantê-lo - completou.

Programação do Bayer Leverkusen no Brasil

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

