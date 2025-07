Grimaldo não descarta mudança para o Barcelona: ‘Veremos’

Lateral do Bayer Leverkusen, Grimaldo não descartou a possibilidade de mudança para o Barcelona no futuro em meio a janela de transferências do verão europeu. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o espanhol revelou o sonho de vestir a camisa blaugrana em sua infância, relembrou o período em La Masia e não descartou atuar pelo clube catalão.

- É uma realidade que o Barcelona foi minha casa durante muitos anos e isso não se esquece. Cresce como pessoa, como jogador. Minha infância foi praticamente em Barcelona. Quando era pequeno, queria jogar no Barcelona. Não foi possível, mas estou muito feliz com minha carreira e veremos o que passa no futuro.

Sem modéstia, Grimaldo acredita ser um dos melhores laterais-esquerdos do cenário europeu e vê como um ponto positivo diversas especulações envolvendo seu nome. No entanto, o atleta tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2027.

- Quando se escuta muito seu nome, você está fazendo as coisas bem. Acredito que estou há anos em um nível muito alto, um dos melhores laterais da Europa. É para isso que me preparo, me cuido fora de campo e estou preparado para permanecer nesse nível. Estou na melhor fase de minha carreira, desfrutando esse prime e quero aproveitar.

Com o fim da pré-temporada no Brasil, Álex Grimaldo e o Bayer Leverkusen retornam à Europa em meio a incerteza sobre o futuro devido ao interesse do Barcelona. No entanto, o espanhol segue se preparando visando o início da Bundesliga.

