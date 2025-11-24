O estádio Beira Rio coloca frente a frente na noite desta segunda (24), às 21h, duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento: Inter e Santos. Buscando prever o resultado do jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o Lance! consultou a inteligência artificial "ChatGPT", a respeito do placar da partida.

Chat GPT aponta resultado de Inter x Santos

Meu palpite para Inter x Santos, no Beira-Rio é Internacional 2 x 1 Santos

Autores dos gols: Allan Patrick (Inter) e Guilherme (Santos)

Acho que o Inter, pressionado e jogando em casa, tende a ser mais agressivo e deve aproveitar a fragilidade defensiva do Santos, mas o Peixe tem força para marcar ao menos uma vez.

Como chegam Internacional e Santos para o duelo

O Colorado ocupa a 15ª posição na tabela com 40 pontos, enquanto o Peixe está logo atrás, na 17ª colocação, com 37 pontos. Ambos os times precisam da vitória para respirar mais aliviados na reta final da competição nacional.

Em sua campanha até o momento, o Internacional conquistou 10 vitórias, 10 empates e sofreu 14 derrotas nos 34 jogos disputados. O time comandado por Ramón Díaz finaliza sua preparação para o que considera uma partida decisiva em seus domínios.

Para este confronto, o técnico colorado indicou mudanças na provável escalação. O Internacional deve entrar em campo com: Anthoni; Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado; Rafael Borré.

Carbonero é desfalque do Inter para enfrentar Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Já o Santos não poderá contar com Neymar, desfalque confirmado para a partida em Porto Alegre. A provável escalação do Peixe é: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz