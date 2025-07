A pré-temporada do Bayer Leverkusen no Brasil está próxima do fim. A equipe treinada por Erik ten Hag realizou o último dia de treinamento no CT George Helal, casa do Flamengo, no Rio de Janeiro. A derradeira atividade, contudo, trouxe uma baixa significativa ao elenco: Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo titular e peça-chave do plantel nos últimos anos, saiu lesionado do campo no Ninho do Urubu.

O espanhol saiu da sessão com auxílio de um carrinho, em direção às instalações médicas do clube. O fatídico lance ocorreu após um choque no joelho direito, em uma dividida de bola no campo de defesa. Veja o vídeo do jogador após o combate abaixo:

O maior teste do Bayer Leverkusen na pré-temporada não foi um bom convite de boas-vindas para Erik ten Hag. O Flamengo sub-20 aplicou uma goleada de 5 a 1 na equipe europeia, em amistoso disputado na última sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Os gols rubro-negros foram marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

Após a última sessão, o elenco irá realizar uma prática nas areias de uma praia da Cidade Maravilhosa. O primeiro duelo fora do Brasil será contra o Bochum, em 27 de julho, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion; e o segundo diante do Fortuna Sittard, dos Países Baixos, no dia primeiro de agosto, às 14h, fora de casa. A estreia oficial na temporada está agendada para o dia 5 de agosto, ainda sem adversário definido.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Últimos dias do time alemão no Brasil 🟢🟡

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no "Ninho do Urubu" Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

