Diretor do Bayer revela que tentou a contratação de Filipe Luís, do Flamengo

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, realiza a sua pré-temporada no Brasil. Os alemães estão utilizando a estrutura do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Inclusive, realizarão um amistoso contra o time sub-20 rubro-negro, na Gávea. Nesta quinta-feira (17), o nome do técnico Filipe Luís, do time principal do clube carioca, foi abordado por Simon Rolfes. O jovem dirigente português detalhou que tentou a contratação do brasileiro.

Segundo o ex-jogador da seleção alemã, atual diretor técnico do Bayer, ele tentou a contratação de Filipe Luís em 2019, antes do, até então, lateral aceitar a proposta do Flamengo. Na época, a resposta do atual treinador do time carioca chamou a atenção de Simon.

- Tenho uma boa conexão com o Filipe Luís, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato. É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo, com tanto sucesso - iniciou Simon, dirigente do Bayer, sobre Filipe Luís, do Flamengo.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Patricia de Melo Pereira/AFP)

- Acho que naquele momento não estávamos no nível que temos hoje. Nós almoçamos em Madri, tivemos uma boa conversa, mas no fim não foi possível contratá-lo. Acho que hoje nós teríamos mais chances. Logo depois, eu soube que ele assinou com o Flamengo. Ele já tinha em mente que se tornaria treinador, e eu estou muito feliz por ele. Na época ele disse que gostaria de ir para um clube onde pudesse ganhar títulos, e no final ele conseguiu no Flamengo. Ele queria ganhar títulos e ganhou muitos - completou.

Após sucesso no Flamengo, Filipe Luís tem chance de treinar um time europeu?

Para Simon Rolfes, Filipe Luís já é um grande treinador. Inclusive, ele vê o rubro-negro com capacidade para trabalhar na Europa

- Pelo seu conhecimento de futebol e sua experiência em grandes times como Atlético e Chelsea, sim, eu vejo essa boa combinação. Ele é um cara muito ambicioso - analisou.

Simon, à esquerda, durante a coletiva de imprensa (Foto: Reprodução)

Amistoso contra o Flamengo Sub-20

Com atividades sendo realizadas no Ninho do Urubu, o elenco do Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo Sub-20 nesta sexta-feira, às 14h30, na Gavéa. Será o primeiro jogo de Ten Hag à frente da equipe. Sobre o confronto, o comandante disse que será um grande desafio devido à situação da garotada rubro-negra.

— O jogo é o primeiro teste para nós – o time sub-20 do Flamengo estará em melhor forma física. Eles estão no meio da temporada e nós estamos apenas começando a preparação. Eles têm bons jogadores, então é um grande desafio para nós em nosso primeiro jogo de pré-temporada.

