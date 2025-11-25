menu hamburguer
Futebol Internacional

River Plate depende do Boca Juniors para ir à Libertadores

Millonarios foram eliminados do nas oitavas de final do Clausura para o Racing

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
22:30
River Plate - Eliminação Apertura
Elenco do River Plate após ser eliminado do Apertura (Foto: Luis Robayo/AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

O River Plate foi superado pelo Racing por 3 a 2, no El Cilindro, na segunda-feira (24), e foi eliminado nas oitavas de final do Clausura do Campeonato Argentino de 2025. Com o resultado, os Millonarios estão fora da Libertadores de 2026 e depende do possível título de outros três times, sendo um dele o Boca Juniors.

Sem sucesso no Apertura, na Copa Argentina e fora dos três primeiros da tabela anual, o River Plate depende que um time já classificado à Libertadores vença o Clausura, sendo eles Lanús, Argentinos Juniors e Boca Juniors. As outras vagas já estão ocupadas por Platense (campeão do Apertura), Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina) e Rosario Central (líder da tabela agregada).

No ano, o River foi eliminado pelo Platense no Apertura nas quartas de final, pelo Independiente Rivadavia nas semifinais da Copa da Argentina, além da eliminação para o Palmeiras, nas quartas da Libertadores deste ano. Mesmo com o ano abaixo das expectativas, a diretoria do clube renovou o contrato de Marcelo Gallardo até o fim de 2026.

Boca Juniors vence o River Plate e garante vaga na Libertadores. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Torneio Clausura do Campeonato Argentino

Na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), as oitavas de final se encerrarão com Lanús e Tigre, jogo que interessa ao River Plate. Nas quartas, em jogos que serão realizados no domingo (30), o Barracas Central encara o Gimnasia y Esgrima, o Estudiantes visita o Central Córdoba e o Boca Juniors recebe o Argentinos Juniors, em partida que irá eliminar um dos times que podem classificar o River à Libertadores de 2026.

