River Plate depende do Boca Juniors para ir à Libertadores
Millonarios foram eliminados do nas oitavas de final do Clausura para o Racing
O River Plate foi superado pelo Racing por 3 a 2, no El Cilindro, na segunda-feira (24), e foi eliminado nas oitavas de final do Clausura do Campeonato Argentino de 2025. Com o resultado, os Millonarios estão fora da Libertadores de 2026 e depende do possível título de outros três times, sendo um dele o Boca Juniors.
Sem sucesso no Apertura, na Copa Argentina e fora dos três primeiros da tabela anual, o River Plate depende que um time já classificado à Libertadores vença o Clausura, sendo eles Lanús, Argentinos Juniors e Boca Juniors. As outras vagas já estão ocupadas por Platense (campeão do Apertura), Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina) e Rosario Central (líder da tabela agregada).
No ano, o River foi eliminado pelo Platense no Apertura nas quartas de final, pelo Independiente Rivadavia nas semifinais da Copa da Argentina, além da eliminação para o Palmeiras, nas quartas da Libertadores deste ano. Mesmo com o ano abaixo das expectativas, a diretoria do clube renovou o contrato de Marcelo Gallardo até o fim de 2026.
Torneio Clausura do Campeonato Argentino
Na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), as oitavas de final se encerrarão com Lanús e Tigre, jogo que interessa ao River Plate. Nas quartas, em jogos que serão realizados no domingo (30), o Barracas Central encara o Gimnasia y Esgrima, o Estudiantes visita o Central Córdoba e o Boca Juniors recebe o Argentinos Juniors, em partida que irá eliminar um dos times que podem classificar o River à Libertadores de 2026.
