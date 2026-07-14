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Sabe tudo sobre Ousmane Dembélé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Jogador é um dos destaques da França no Mundial

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
14/07/2026 06:54
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Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Acompanhar Ousmane Dembélé na Copa do Mundo de 2026 é aceitar um convite para o inesperado. O ponta francês representa a mais pura definição de imprevisibilidade no futebol moderno: totalmente ambidestro, ele pode passar ou chutar com qualquer uma das pernas.

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    • Mas não é só dentro das quatro linhas que a caminhada do atacante coleciona episódios marcantes. Os bastidores de sua vida pessoal e profissional são um prato cheio para quem gosta de folclore no futebol. Conhecido por seu estilo reservado — que muitas vezes esconde histórias engraçadíssimas —, o jogador já protagonizou transferências astronômicas, sagas divertidas no mundo dos jogos eletrônicos, polêmicas alimentares e decisões táticas que dividiram opiniões em grandes finais de Copas do Mundo.

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    Será que você conhece os detalhes profundos, as curiosidades extravagantes e os recordes que cercam a carreira de "Dembouz"? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas que passam bem longe dos clichês e vão testar quem realmente acompanha de perto os bastidores do futebol europeu.

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    • Com o desempenho atual, os franceses se tornaram a primeira seleção a ter dois jogadores com 5 ou mais gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o Brasil em 2002. Na ocasião do pentacampeonato brasileiro, a histórica dupla formada por Ronaldo Fenômeno e Rivaldo comandou o ataque nacional com números parecidos.

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    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Ousmane Dembélé na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haalandquiz do Vini Jrquiz do Salaquiz do Mbappéquiz do Lamine Yamal e quiz de Harry Kane.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 5x para a vitória da França contra a Espanha
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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