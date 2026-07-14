França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018
Bleus chegam à semifinal com números superiores, mas encontraram mata-mata de menos pesado
A campanha da França na Copa do Mundo de 2026 impressiona. São seis vitórias em seis jogos, 16 gols marcados e apenas dois sofridos antes da semifinal contra a Espanha, nesta terça-feira (15), em Dallas. Os números superam com folga os da campanha do título conquistado na Rússia, em 2018.
Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou ‘Wonderwall’ na Copa
Yamal diz que Espanha ‘se vê como campeã’ antes de semifinal da Copa contra a França
Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: ‘Chega de ansiedade’
No entanto, existe uma diferença importante entre as duas trajetórias. Se o início da caminhada foi mais tranquilo desta vez, o caminho até o título promete ser muito mais complicado justamente quando a margem para erro desaparece. A semifinal diante da Espanha e uma possível decisão contra Argentina ou Inglaterra colocam a atual geração francesa diante de um desafio que pode superar o enfrentado há oito anos.
➡️Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'
Fase inicial foi mais confortável
Na Rússia, a França avançou sem encantar. Venceu Austrália (2 a 1) e Peru (1 a 0), empatou sem gols com a Dinamarca e terminou a fase de grupos com apenas três gols marcados.
Em 2026, o desempenho foi completamente diferente. Os Bleus venceram Senegal, Iraque e Noruega, alcançaram 100% de aproveitamento e balançaram as redes dez vezes apenas na primeira fase.
A mudança de formato da Copa também influenciou. O torneio passou de 32 para 48 seleções, criando uma fase eliminatória extra. Antes das oitavas, a França ainda precisou eliminar a Suécia por 3 a 0, antes de passar por Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0). Embora tenha disputado um jogo a mais, o caminho até a semifinal foi formado por seleções de menor tradição quando comparado ao Mundial de 2018.
O mata-mata de 2018 começou mais pesado
Há oito anos, a França teve um enorme teste logo nas oitavas de final. O adversário foi a Argentina de Lionel Messi, em um dos maiores jogos daquela Copa. A vitória por 4 a 3 marcou a explosão definitiva de Kylian Mbappé no cenário mundial. Nas quartas, veio outro gigante sul-americano: o Uruguai, dono de uma das defesas mais fortes da competição e comandado por nomes como Godín, Giménez, Suárez e Cavani.
Em comparação, Suécia, Paraguai e Marrocos ofereceram resistência, mas não tinhamo mesmo peso histórico nem a qualidade individual apresentada pelos rivais enfrentados em 2018. Até aqui, a França atual ainda não precisou disputar um confronto tão caótico quanto o inesquecível duelo diante da Argentina na Rússia.
Se o início da campanha foi menos exigente, a reta final pode transformar a Copa de 2026 na mais difícil da era Deschamps.
Na Copa de 2018, a França enfrentou a Bélgica na semifinal. Aquela equipe belga vivia o auge de sua geração dourada, com Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Vertonghen e Alderweireld em excelente fase. Individualmente, era um elenco extraordinário.
Mas a Espanha de hoje reúne fatores diferentes. Além de possuir uma ter a camisa mais pesada na história das Copas do Mundo, a Roja chega como talvez a seleção mais consistente da competição. Sofreu apenas um gol em sete partidas, apresenta um futebol coletivo consolidado e ainda conta com Lamine Yamal, principal jovem talento do futebol mundial.
Existe ainda um componente emocional importante. França e Espanha construíram uma rivalidade recente nas grandes competições. Os espanhóis eliminaram os franceses na Eurocopa de 2024 e venceram também a decisão da Liga das Nações de 2025.
Final também tende a ser mais pesada
Caso avance, o cenário fica ainda mais complicado. Em 2018, a França derrotou uma excelente Croácia por 4 a 2 na decisão. Era uma equipe extremamente competitiva, liderada por Modric, Rakitic, Mandzukic e Perisic, mas que disputava sua primeira final de Copa do Mundo.
Agora, os possíveis adversários são Argentina ou Inglaterra. Se encontrar a Scaloneta, os franceses terão pela frente Lionel Messi, vivendo talvez a melhor Copa do Mundo de sua carreira, e a chance de reeditar a final de 2022, vencida pelos argentinos nos pênaltis.
Do outro lado está uma Inglaterra recheada de estrelas, liderada por Harry Kane, com um elenco físico, intenso e acostumado às fases decisivas dos grandes torneios internacionais. Independentemente de quem avance, a decisão de 2026 apresenta um grau de dificuldade superior ao da final disputada na Rússia.
França em sua melhor versão
Apesar do caminho mais complicado, a França chega mais preparada do que nunca. Didier Deschamps talvez tenha em mãos sua seleção mais forte desde que assumiu o comando. A equipe apresenta um equilíbrio maior entre defesa e ataque, tem mais repertório ofensivo e conta com um banco de reservas que oferece alternativas de alto nível durante toda a partida.
Michael Olise assumiu protagonismo na criação, Dembélé, dono da Bola de Ouro, vive grande fase, enquanto Barcola, Désiré Doué e Rayan Cherki aumentam as opções ofensivas.
O maior diferencial ainda é Mbappé. Em 2018, o atacante era a grande revelação do futebol mundial e explodiu com quatro gols. Hoje, aos 27 anos, chega como capitão, maior artilheiro da história da seleção francesa e principal referência técnica da equipe.
Com oito gols, divide a artilharia desta Copa com Lionel Messi e vive sua melhor atuação em um Mundial. Além dos números, mudou sua função. Deixou de ser apenas um velocista pelos lados para atuar mais centralizado, participar do acabamento das jogadas e comandar ofensivamente a equipe.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracionalHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcidaHá 4 horas
Copa do Mundo 2026
Análise tática do Guffo: a França de hoje é o Brasil de ontem?Há 7 horas
Copa do Mundo 2026
Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou 'Wonderwall' na CopaHá 7 horas
Copa do Mundo 2026
Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a FrançaHá 7 horas
Mais LANCE!