Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcida
Delegação chegou às 23h no hotel e não interagiu com o público
ATLANTA, GA (EUA) - Em silêncio, sem interagir com torcedores ou falar com jornalistas, a seleção da Argentina chegou no fim da noite desta segunda-feira (13) a Atlanta, onde na quarta-feira (15) o time encara a Inglaterra por uma vaga na final da Copa do Mundo.
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Cerca de 80 pessoas, entre torcedores e curiosos, além de duas dezenas de jornalistas, esperavam Messi e companhia em frente ao hotel em que os argentinos estão hospedados. O local estava sob forte esquema de segurança desde o meio da tarde, e contou inclusive com varredura da Swat antes da chegada da delegação.
Alguns relataram que estavam esperando desde a manhã pela chegada dos argentinos, mas a maioria começou a se aglomerar por volta das 18h locais. A delegação, contudo, chegou apenas às 23h e os jogadores entraram direto no hotel, sem falar com ninguém
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A seleção argentina viajou a Atlanta em voo fretado horas após realizar o penúltimo treino antes do jogo no CT onde ficou concentrada durante toda a Copa do Mundo, em Kansas City. Na atividade, o técnico Lionel Scaloni fez uma série de testes, tanto na escolha de jogadores quanto no sistema de jogo.
Foi a última atividade da equipe na base escolhida nos Estados Unidos, já que a partir de agora a Argentina seguirá o roteiro que definirá no jogo de quarta-feira com a Inglaterra. Se vencer, a delegação segue para Nova Jersey para a disputa da final no próximo domingo (19), no MetLife Stadium. Se perder, a viagem será para Miami, para o jogo que define o terceiro lugar, no Hard Rock Stadium.
Antes de deixar Kansas City, jogadores, comissão técnica e demais integrantes da delegação argentina comeram um churrasco (ou "asado", como dizem no país vizinho) na concentração. Serviu como despedida — por ora, pelo menos, do local que serviu como casa para a Argentina ao longo de 43 dias.
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