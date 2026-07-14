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Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?

Emissora transmite Inglaterra x Argentina

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 04:40
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Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

O primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta terça-feira (13), entre França e Espanha, às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O confronto terá exclusividade da CazéTV, emissora oficial de todos os jogos do Mundial.

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    O cenário acontece por questões contratuais entre as emissoras e a própria Fifa. Para a fase final do Mundial, a Globo ficará responsável pela transmissão da partida entre Inglaterra e Argentina, que completa a outra chave do torneio.

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    A divisão é feita a cada rodada de jogos, em escolha feita por meio de uma alternância entre CazéTV e Globo. Como nas quartas, quem escolheu primeiro foi o canal de Casimiro Miguel, a semifinal teve prioridade da escolha da Globo, que optou por Argentina x Inglaterra, deixando França x Espanha exclusivo para o canal no Youtube.

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    Além da Globo e CazéTV, o SBT em parceria com a N Sports também transmite Inglaterra e Argentina. O confronto acontece na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

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    Números da Globo na Copa do Mundo

    Globo divulgou o balanço de audiência da Copa do Mundo após o encerramento das oitavas de final. Somando TV Globo, sportv e Ge TV, o grupo alcançou 137,9 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ibope. O número representa um crescimento de 36% entre crianças e jovens de 4 a 34 anos na comparação com as quatro semanas anteriores ao início do torneio.

    Segundo o levantamento, 36,4 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pelos canais da Globo, o equivalente a 23% do público total alcançado durante a Copa até o momento.

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