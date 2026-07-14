Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?
Emissora transmite Inglaterra x Argentina
O primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta terça-feira (13), entre França e Espanha, às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O confronto terá exclusividade da CazéTV, emissora oficial de todos os jogos do Mundial.
Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista
Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo
França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica
➡️ Botafogo encaminha contratação do volante angolano Domingos Andrade
O cenário acontece por questões contratuais entre as emissoras e a própria Fifa. Para a fase final do Mundial, a Globo ficará responsável pela transmissão da partida entre Inglaterra e Argentina, que completa a outra chave do torneio.
➡️ Manchester City pode lucrar com renovação de Ferran Torres com o Barcelona; entenda
A divisão é feita a cada rodada de jogos, em escolha feita por meio de uma alternância entre CazéTV e Globo. Como nas quartas, quem escolheu primeiro foi o canal de Casimiro Miguel, a semifinal teve prioridade da escolha da Globo, que optou por Argentina x Inglaterra, deixando França x Espanha exclusivo para o canal no Youtube.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Além da Globo e CazéTV, o SBT em parceria com a N Sports também transmite Inglaterra e Argentina. O confronto acontece na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.
Números da Globo na Copa do Mundo
A Globo divulgou o balanço de audiência da Copa do Mundo após o encerramento das oitavas de final. Somando TV Globo, sportv e Ge TV, o grupo alcançou 137,9 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ibope. O número representa um crescimento de 36% entre crianças e jovens de 4 a 34 anos na comparação com as quatro semanas anteriores ao início do torneio.
Segundo o levantamento, 36,4 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pelos canais da Globo, o equivalente a 23% do público total alcançado durante a Copa até o momento.
🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcidaHá 4 horas
Copa do Mundo 2026
Análise tática do Guffo: a França de hoje é o Brasil de ontem?Há 6 horas
Copa do Mundo 2026
Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou 'Wonderwall' na CopaHá 6 horas
Copa do Mundo 2026
Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a FrançaHá 6 horas
Copa do Mundo 2026
Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade'Há 6 horas
Copa do Mundo 2026
Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e ArgentinaHá 8 horas
Mais LANCE!