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Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou 'Wonderwall' na Copa

Liam Gallagher chamou o brasileiro de 'Spunkbubble'

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
13/07/2026 22:37
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)
Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)

Assim como os noruegueses viralizaram com a comemoração da "remada viking", os ingleses chamaram atenção na Copa do Mundo por cantarem, junto ao time, a música "Wonderwall", da banda Oasis, ao final dos duelos. No entanto, um brasileiro utilizou suas redes sociais para fazer uma crítica, e o artista Liam Gallagher, vocalista do grupo, o xingou na resposta.

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    • Tradução: Imagine que m***** você tem a ver com isso seu SPUNKBUBBLE

    "Spunkbubble" é uma gíria pejorativa da língua inglesa, utilizada para chamar alguém de inútil ou incompetente.

    Na resposta, Gallagher destaca a palavra "Imagine", que também é o nome de uma música de John Lennon, ex-Beatles, que foi assassinado. A torcida inglesa, inclusive, canta a música de Sir Paul McCartney, também ex-Beatles, "Hey Jude", para Jude Bellingham.

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    Na época, McCartney escreveu a canção para o filho de John Lennon, Julian (Jude) Lennon.

    Para os ingleses, "Wonderwall" é considerado um hino, que faz uma conexão entre time e torcedores.

    Camisa do Manchester City em homenagem ao Oasis (Foto: Reprodução/Puma)
    Camisa do Manchester City em homenagem ao Oasis (Foto: Reprodução/Puma)

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    Oasis & Manchester City

    A banda dos irmãos Gallagher surgiu em 1991, em Manchester, na Inglaterra. Os integrantes já afirmaram, mais de uma vez, que são fanáticos pelo futebol, especialmente pelo Manchester City.

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    Oasis e City, inclusive, já lançaram uma camisa comemorativa, o quarto manto dos citizens da temporada de 24/25.

    It's coming home?

    A Inglaterra não alcançava a semifinal da Copa do Mundo desde 2018, quando foram eliminados para a Croácia, que posteriormente, perdeu a final para a França. Agora, os ingleses irão encarar mais uma guerra contra os argentinos, mas dessa vez, o prêmio não tem nada a ver com as Malvinas. Vale uma vaga na final da Copa do Mundo, para disputar um troféu que não vencem desde 1966.

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