SBT e Globo ganham novo jogo da Copa do Mundo após eliminação do Brasil
Queda precoce da Seleção Brasileira mexeu com a grade de transmissões
A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo mudou o arranjo das transmissões televisivas e retirou a exclusividade da CazéTV no jogo de disputa pelo terceiro lugar do torneio. A partida, que antes estava reservada apenas ao canal de YouTube em caso de classificação do Brasil às quartas de final, passará a ser transmitida por múltiplas emissoras neste sábado (18).
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Com o novo cenário, além da CazéTV, o confronto pelo bronze do Mundial será exibido por Globo, SBT, GE TV, SporTV e N Sports. A inclusão do jogo não foi voluntária, mas sim por motivos contratuais. As duas emissoras precisam cumprir metas de quantidade mínima de partidas transmitidas ao longo do torneio.
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Se o Brasil tivesse avançado às quartas de final para enfrentar a Inglaterra neste sábado (11), a Globo teria chegado a 55 jogos transmitidos e o SBT a 32, conforme apuração da coluna. Com a queda brasileira ainda nas oitavas, ambas as redes abertas só tiveram direito a transmitir metade das partidas das quartas de final.
O contrato da CazéTV reservava uma das semifinais com exclusividade ao canal. Para compensar o déficit de jogos nas grades das emissoras abertas, o jogo de terceiro lugar tornou-se a solução para fechar as cotas acordadas com os parceiros de mídia.
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Programação das semifinais e final
A final da Copa do Mundo, marcada para domingo (19), será exibida por todos os canais que detêm direitos de transmissão.
Nas semifinais, os formatos diferem. França x Espanha, na terça-feira (14), terá exibição exclusiva da CazéTV. No dia seguinte, nesta quarta-feira (15), Inglaterra x Argentina poderá ser acompanhado também por Globo, GE TV, SporTV, SBT e N Sports, além do canal de YouTube.
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