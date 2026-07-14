logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

SBT e Globo ganham novo jogo da Copa do Mundo após eliminação do Brasil

Queda precoce da Seleção Brasileira mexeu com a grade de transmissões

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)
Globo e SBT ganham novo jogo na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo mudou o arranjo das transmissões televisivas e retirou a exclusividade da CazéTV no jogo de disputa pelo terceiro lugar do torneio. A partida, que antes estava reservada apenas ao canal de YouTube em caso de classificação do Brasil às quartas de final, passará a ser transmitida por múltiplas emissoras neste sábado (18).

  • Flâmula do Flamengo

    Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo

    Flamengo
    Há 11 horas
  • Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • SBT

    SBT Sports cresce durante a Copa do Mundo FIFA 2026; veja números

    Fora de Campo
    Há 11 horas

    • ➡️ Manchester City pode lucrar com renovação de Ferran Torres com o Barcelona; entenda

    Com o novo cenário, além da CazéTV, o confronto pelo bronze do Mundial será exibido por Globo, SBT, GE TV, SporTV e N Sports. A inclusão do jogo não foi voluntária, mas sim por motivos contratuais. As duas emissoras precisam cumprir metas de quantidade mínima de partidas transmitidas ao longo do torneio.

    continua após a publicidade

    ➡️ Botafogo encaminha contratação do volante angolano Domingos Andrade

    Se o Brasil tivesse avançado às quartas de final para enfrentar a Inglaterra neste sábado (11), a Globo teria chegado a 55 jogos transmitidos e o SBT a 32, conforme apuração da coluna. Com a queda brasileira ainda nas oitavas, ambas as redes abertas só tiveram direito a transmitir metade das partidas das quartas de final.

  • Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa.

    França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

    Copa do Mundo: vidente aponta vencedor de França x Espanha

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • O contrato da CazéTV reservava uma das semifinais com exclusividade ao canal. Para compensar o déficit de jogos nas grades das emissoras abertas, o jogo de terceiro lugar tornou-se a solução para fechar as cotas acordadas com os parceiros de mídia.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Programação das semifinais e final

    A final da Copa do Mundo, marcada para domingo (19), será exibida por todos os canais que detêm direitos de transmissão.

    Nas semifinais, os formatos diferem. França x Espanha, na terça-feira (14), terá exibição exclusiva da CazéTV. No dia seguinte, nesta quarta-feira (15), Inglaterra x Argentina poderá ser acompanhado também por Globo, GE TV, SporTV, SBT e N Sports, além do canal de YouTube.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    A taça da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

    Há 1 hora
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracional

    Há 1 hora
    Poucos torcedores foram acompanhar a chegada da Argentina a Atlanta

    Copa do Mundo 2026

    Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcida

    Há 4 horas
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé

    Copa do Mundo 2026

    Análise tática do Guffo: a França de hoje é o Brasil de ontem?

    Há 7 horas
    Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou 'Wonderwall' na Copa

    Há 7 horas
    Lamine Yamal sorri durante entrevista coleitva antes de duelo entre Espanha e França

    Copa do Mundo 2026

    Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a França

    Há 7 horas
    Mais LANCE!
    Lamine Yamal é o grande astro da Espanha

    Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade'

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina

    Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo

    Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'

    Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista

    Haaland lamenta lance durante Noruega x Inglaterra

    Torcedores recebem os noruegueses com remada viking após eliminação na Copa

    Técnico da Argentina, Scaloni gesticula e conversa com comissão durante treino da Argentina na Copa do Mundo

    Scaloni não define mudanças na Argentina, e elenco ganha churrasco

    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Denílson é sincero sobre publicações dos jogadores do Brasil: 'Precisa'

    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica

    Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

    Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa