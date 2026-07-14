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Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

Em busca do bicampeonato mundial, "La Roja" tem campanha melhor até o momento em relação a do título

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 04:00
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Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo
Time da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

A Espanha vive grande fase e chegou à semifinal da Copa do Mundo, contra a França, mostrando a superioridade esperada de uma forte candidata ao título. Em busca do bicampeonato mundial, a "La Roja", comandada pelo técnico Luis de la Fuente, tem campanha melhor até o momento em relação a do primeiro troféu.

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    A primeira conquista da Fúria foi marcada por frustração na estreia, evolução na fase de grupos e uma série de mata-mata muito equilibrada. Nos Estados Unidos, na campanha atual, a equipe foi dominante contra seus adversários nos últimos jogos e se permite sonhar com a vaga na grande decisão.

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    • Em 2010, na Copa da África do Sul, a seleção espanhola estreou no Grupo H (o mesmo da edição atual) com derrota para a Suíça por 1 a 0. Depois de bater Honduras por 2 a 0, fechou a fase de grupos vencendo o Chile pelo placar de 2 a 1 e avançou às oitavas de final em primeiro lugar.

    No mata-mata, o encantador estilo "tiki-taka" não levou gol e ganhou todos os jogos, contra Portugal (oitavas de final), Paraguai (quartas), Alemanha (semifinal) e Holanda (final) pelo placar de 1 a 0. Vicente del Bosque confirmou as projeções de uma geração vencedora, que ainda ganhou a Euro de 2008 e 2012.

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    Já os comandados de Luis de la Fuente ostentam a invencibilidade na Copa do Mundo, algo que a seleção de 2010 não conseguiu, além de ter sofrido apenas um gol — este nas quartas, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

    Na fase de classificação, a Espanha empatou sem gols na estreia com Cabo Verde, uma das surpresas do Mundial, e depois goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e bateu o Uruguai pelo placar mínimo. Em relação ao grau de dificuldade, uma sequência mais fácil nos jogos eliminatórios.

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    Superioridade

    Após vencer a Áustria por 3 a 0 em atuação incontestábel e marcar no fim do clássico com Portugal, para vencer por 1 a 0 com gol de Merino, a Espanha teve um roteiro inesperado diante da Bélgica. Apesar do controle das ações, a equipe levou empate dos Red Devils e só foi carimbar a classificação no fim, novamente com brilho de Merino.

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    Agora, a geração de ouro da La Roja tenta igualar o feito do time que do início do século, que conquistou troféus continentais e a Copa. A partida contra a forte França, de Mbappé, Dembélé, Olise e cia, será nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas (EUA).

    Jogadores da Espanha se abraçam em comemoração de gol
    Jogadores da Espanha, que disputa semifinal da Copa do Mundo contra a França, comemoram gol (Foto: Etienne Laurent / AFP)

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