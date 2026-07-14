Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa
Em busca do bicampeonato mundial, "La Roja" tem campanha melhor até o momento em relação a do título
A Espanha vive grande fase e chegou à semifinal da Copa do Mundo, contra a França, mostrando a superioridade esperada de uma forte candidata ao título. Em busca do bicampeonato mundial, a "La Roja", comandada pelo técnico Luis de la Fuente, tem campanha melhor até o momento em relação a do primeiro troféu.
Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: ‘Chega de ansiedade’
Yamal diz que Espanha ‘se vê como campeã’ antes de semifinal da Copa contra a França
Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: ‘Confirmou que é’
➡️ Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a França
A primeira conquista da Fúria foi marcada por frustração na estreia, evolução na fase de grupos e uma série de mata-mata muito equilibrada. Nos Estados Unidos, na campanha atual, a equipe foi dominante contra seus adversários nos últimos jogos e se permite sonhar com a vaga na grande decisão.
Espanha tenta superar campanha
Em 2010, na Copa da África do Sul, a seleção espanhola estreou no Grupo H (o mesmo da edição atual) com derrota para a Suíça por 1 a 0. Depois de bater Honduras por 2 a 0, fechou a fase de grupos vencendo o Chile pelo placar de 2 a 1 e avançou às oitavas de final em primeiro lugar.
No mata-mata, o encantador estilo "tiki-taka" não levou gol e ganhou todos os jogos, contra Portugal (oitavas de final), Paraguai (quartas), Alemanha (semifinal) e Holanda (final) pelo placar de 1 a 0. Vicente del Bosque confirmou as projeções de uma geração vencedora, que ainda ganhou a Euro de 2008 e 2012.
Já os comandados de Luis de la Fuente ostentam a invencibilidade na Copa do Mundo, algo que a seleção de 2010 não conseguiu, além de ter sofrido apenas um gol — este nas quartas, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.
Na fase de classificação, a Espanha empatou sem gols na estreia com Cabo Verde, uma das surpresas do Mundial, e depois goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e bateu o Uruguai pelo placar mínimo. Em relação ao grau de dificuldade, uma sequência mais fácil nos jogos eliminatórios.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Superioridade
Após vencer a Áustria por 3 a 0 em atuação incontestábel e marcar no fim do clássico com Portugal, para vencer por 1 a 0 com gol de Merino, a Espanha teve um roteiro inesperado diante da Bélgica. Apesar do controle das ações, a equipe levou empate dos Red Devils e só foi carimbar a classificação no fim, novamente com brilho de Merino.
Agora, a geração de ouro da La Roja tenta igualar o feito do time que do início do século, que conquistou troféus continentais e a Copa. A partida contra a forte França, de Mbappé, Dembélé, Olise e cia, será nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas (EUA).
🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 5x para a vitória da França contra a Espanha
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a FrançaHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade'Há 5 horas
Copa do Mundo 2026
Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e ArgentinaHá 7 horas
Copa do Mundo 2026
Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'Há 7 horas
Copa do Mundo
Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologistaHá 8 horas
Copa do Mundo 2026
Torcedores recebem os noruegueses com remada viking após eliminação na CopaHá 9 horas
Mais LANCE!