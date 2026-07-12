Brasil ganha novo piloto na Fórmula 1 em 2027 com aposta da Haas, diz site italiano Rafael Câmara teria sido escolhido pela equipe norte-americana para a próxima temporada

A Fórmula 1 pode ganhar mais um representante brasileiro no grid a partir de 2027. Segundo o site italiano Rossomotori.it, a Haas teria escolhido Rafael Câmara para ocupar uma das vagas da equipe na próxima temporada.

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O piloto de 21 anos faz parte da Ferrari Driver Academy e teria recebido o apoio da escuderia italiana para avançar à categoria máxima do automobilismo. A decisão ainda não foi oficializada pela Haas, mas a publicação aponta que a negociação estaria encaminhada.

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A escolha de Câmara teria acontecido após uma disputa interna pela vaga. Yuki Tsunoda era considerado um dos favoritos para assumir o posto, com apoio do chefe da Haas, Ayao Komatsu, além da ligação com parceiros da Toyota Gazoo Racing. A Ferrari, porém, teria trabalhado nos bastidores para colocar o brasileiro como prioridade da equipe.

Títulos e ascensão nas categorias de base

O desempenho de Rafael Câmara nas categorias de acesso teria sido determinante para a escolha. Em 2024, o brasileiro conquistou o campeonato da Fórmula Regional Europeia e, no ano seguinte, venceu a Fórmula 3 em sua temporada de estreia pela Trident.

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Em 2026, Câmara disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Até a metade do campeonato, o piloto soma uma vitória, dois pódios e aparece na terceira colocação da classificação geral.

A trajetória nas categorias de base colocou o brasileiro como um dos principais nomes da Ferrari Driver Academy, grupo que revelou pilotos como Charles Leclerc e Oliver Bearman.

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Haas pode ter dupla formada por pilotos da Ferrari

Caso a chegada de Câmara seja confirmada, Esteban Ocon deixaria a Haas, enquanto Oliver Bearman permaneceria na equipe. A formação marcaria a primeira vez que a escuderia norte-americana teria dois pilotos ligados à Ferrari Driver Academy.

O movimento também seria estratégico para a Ferrari, que poderia acompanhar de perto o desenvolvimento de dois jovens talentos. Charles Leclerc possui contrato de longo prazo com a equipe italiana, enquanto Lewis Hamilton segue como segundo piloto titular.

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Segundo o Rossomotori.it, Câmara e Bearman nasceram com apenas três dias de diferença e têm trajetórias semelhantes nas categorias de base. Leonardo Fornaroli, outro nome citado para a vaga, deve continuar como piloto reserva da McLaren em 2027.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

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