logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil ganha novo piloto na Fórmula 1 em 2027 com aposta da Haas, diz site italiano

Rafael Câmara teria sido escolhido pela equipe norte-americana para a próxima temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 15:31
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O piloto brasileiro da equipe Trident, Rafael Câmara, comemora a vitória após o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 3, no Circuito de Albert Park, em Melbourne
O piloto brasileiro da equipe Trident, Rafael Câmara, comemora a vitória após o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 3, no Circuito de Albert Park, em Melbourne (Foto: Paul Crock / Afp)

A Fórmula 1 pode ganhar mais um representante brasileiro no grid a partir de 2027. Segundo o site italiano Rossomotori.it, a Haas teria escolhido Rafael Câmara para ocupar uma das vagas da equipe na próxima temporada.

  • Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Bortoleto sonha com novo brasileiro na F1: ‘O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar’

    Fórmula 1
    Há 3 dias
  • O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026

    Gabriel Bortoleto responde a Fernando Alonso: ‘É assim que as coisas são agora’

    Fórmula 1
    Há 3 dias
  • Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Além de Bortoleto, Brasil terá novo piloto na F1 em 2027, diz jornalista

    Fórmula 1
    Há 3 dias

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    O piloto de 21 anos faz parte da Ferrari Driver Academy e teria recebido o apoio da escuderia italiana para avançar à categoria máxima do automobilismo. A decisão ainda não foi oficializada pela Haas, mas a publicação aponta que a negociação estaria encaminhada.

    continua após a publicidade

    A escolha de Câmara teria acontecido após uma disputa interna pela vaga. Yuki Tsunoda era considerado um dos favoritos para assumir o posto, com apoio do chefe da Haas, Ayao Komatsu, além da ligação com parceiros da Toyota Gazoo Racing. A Ferrari, porém, teria trabalhado nos bastidores para colocar o brasileiro como prioridade da equipe.

    Títulos e ascensão nas categorias de base

  • Após vencer a Suíça, Argentina enfrentará a Inglaterra pelas semifinais da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Fifa mudou regulamento para ter potências na semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos
  • Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Alisson se manifesta na internet após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 35 minutos
  • Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF

    CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • O desempenho de Rafael Câmara nas categorias de acesso teria sido determinante para a escolha. Em 2024, o brasileiro conquistou o campeonato da Fórmula Regional Europeia e, no ano seguinte, venceu a Fórmula 3 em sua temporada de estreia pela Trident.

    continua após a publicidade

    Em 2026, Câmara disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Até a metade do campeonato, o piloto soma uma vitória, dois pódios e aparece na terceira colocação da classificação geral.

    A trajetória nas categorias de base colocou o brasileiro como um dos principais nomes da Ferrari Driver Academy, grupo que revelou pilotos como Charles Leclerc e Oliver Bearman.

    continua após a publicidade

    ➡️Gabriel Bortoleto responde a Fernando Alonso: 'É assim que as coisas são agora'

    Haas pode ter dupla formada por pilotos da Ferrari

    Caso a chegada de Câmara seja confirmada, Esteban Ocon deixaria a Haas, enquanto Oliver Bearman permaneceria na equipe. A formação marcaria a primeira vez que a escuderia norte-americana teria dois pilotos ligados à Ferrari Driver Academy.

    O movimento também seria estratégico para a Ferrari, que poderia acompanhar de perto o desenvolvimento de dois jovens talentos. Charles Leclerc possui contrato de longo prazo com a equipe italiana, enquanto Lewis Hamilton segue como segundo piloto titular.

    continua após a publicidade

    Segundo o Rossomotori.it, Câmara e Bearman nasceram com apenas três dias de diferença e têm trajetórias semelhantes nas categorias de base. Leonardo Fornaroli, outro nome citado para a vaga, deve continuar como piloto reserva da McLaren em 2027.

    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    Fórmula 1

    Hamilton cobra reação da Ferrari na luta pelo título

    Há 21 horas
    Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026

    Fórmula 1

    McLaren descarta Verstappen em 2027 e futuro do tetracampeão segue indefinido

    Há 22 horas
    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Fórmula 1

    Ayrton Senna é reconhecido como Herói da Pátria

    Há 23 horas
    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Fórmula 1

    Cláusula para deixar Red Bull já pode ser usada por Verstappen; entenda

    Há 2 dias
    Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

    Fórmula 1

    Agente de Piastri na F1 comenta sobre possível saída da McLaren

    Há 2 dias
    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Fórmula 1

    Capacete de Senna é vendido por mais de R$ 3,4 milhões em leilão

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Bortoleto sonha com novo brasileiro na F1: 'O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar'

    Lando Norris - McLaren - Fórmula 1 - F1 - GP de Abu Dhabi

    Piloto da McLaren encerra vínculo com a Fórmula 1

    O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026

    Gabriel Bortoleto responde a Fernando Alonso: 'É assim que as coisas são agora'

    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Além de Bortoleto, Brasil terá novo piloto na F1 em 2027, diz jornalista

    Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Piloto da F1 'dispensa' equipe de Bortoleto: 'Me deixar em paz'

    Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)

    Agora é oficial? Max Verstappen está perto de deixar Red Bull na F1

    Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Gabriel Bortoleto abre bastidores da Audi e monta 'piloto perfeito' da F1

    Oliver Bearman dirige carro clássico de Senna na Fórmula 1

    VÍDEO: Piloto da F1 vai às lágrimas após guiar carro da 1ª vitória de Ayrton Senna

    Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

    Diretor da F1 exalta Gabriel Bortoleto: 'Podem se orgulhar'

    Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1

    Verstappen perde a paciência com a Red Bull na F1: 'De saco cheio'

    À esquerda, Gabriel Bortoleto, de balaclava e uniforme da Audi, faz um sinal de "joia" com a mão; à direita, Estêvão tira uma selfie com o celular

    Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x Noruega

    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Pontos de Bortoleto na F1 surgem como 'sinal' para Brasil na Copa do Mundo

    Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Charles Leclerc encerra jejum de quase dois anos na F1