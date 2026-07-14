França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa França e Espanha buscam uma vaga na grande final da Copa

Nesta terça-feira (14), França e Espanha se enfrentam buscando uma vaga na grande final da Copa do Mundo. No AT&T Stadium, em Dallas, as equipes contarão com bons retrospectos em diferentes aspectos para o confronto. Enquanto os franceses chegam como os maiores goleadores da competição, com 16 tentos marcados, os espanhóis podem ostentar a marca de ter sofrido apenas um gol nos seis jogos disputados pelo Torneio. Um dos dois prevalecerá no confronto das semifinais.

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França conta com o melhor ataque da Copa

Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A seleção francesa chega à semifinal como o ataque mais efetivo da competição, com 16 gols marcados em seis partidas. Sob o comando de Didier Deschamps, os Bleus apresentam uma média de 2,7 gols por jogo e uma conversão das chances durante o jogo que impressiona: são 7,8 finalizações certas por partida, superando os 6,7 da rival espanhola. Além disso, a equipe cria, em média, 4,5 grandes chances de gol por duelo.

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A França conta com o retorno de peças fundamentais para o confronto. Kylian Mbappé, que teve a carga de treinos controlada por precaução após ser substituído no segundo tempo das quartas de final, foi confirmado por Deschamps e está 100% fisicamente. Outro reforço importante é o volante Aurélien Tchouaméni, que voltou a treinar com o grupo e está disponível após se recuperar de uma lesão nos adutores e desfalcar contra o Paraguai e a Bélgica.

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Espanha conta com a melhor defesa da até agora

Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / AFP)

Se a França se destaca pelo ataque, a Espanha é a equipe que mais soube se defender na Copa até o momento. Ao lado da Colômbia, a Roja possui a defesa menos vazada do torneio, tendo sofrido apenas um único gol em seis jogos. O estilo de jogo implementado pelo técnico Luis de la Fuente, que prioriza a manutenção da posse de bola como forma de neutralizar o adversário, funciona para evitar chegadas de perigo dos adversários.

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A Espanha mantém uma média de 65,8% de posse de bola na competição, número superior aos 58,5% da França. O acerto de passes também é ponto alto, com uma precisão de 90,4%, resultando em quase 600 passes certos por partida. Embora marque menos gols que a França (foram 11 até agora), a equipe espanhola é disciplinada taticamente, impede que os oponentes consigam chegar ao seu gol e é efetiva no ataque. Os dados são da Fifa.

Espanha tem retrospecto favorável contra a França

Apesar do favoritismo atribuído à França pela campanha impecável de 100% de aproveitamento na Copa até agora, o histórico recente é favorável aos espanhóis. Nas últimas dez partidas entre as seleções, a Espanha venceu sete vezes, incluindo eliminações diretas da França na Eurocopa 2024 e na Liga das Nações de 2025.

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O técnico Didier Deschamps, contudo, tenta transferir a pressão para o adversário. — A Espanha confirmou que é favorita. Não quero colocar pressão, mas eles sabem da expectativa que existe lá — afirmou o treinador francês. Do lado espanhol, o clima é de confiança, principalmente pelas declarações de Lamine Yamal. Em coletiva no dia de seu aniversário de 19 anos, o atacante minimizou as polêmicas sobre o favoritismo: — Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa. É futebol, eles que levem a frase como quiserem —.

O zagueiro francês Ibrahima Konaté pediu cautela aos companheiros diante das provocações: — Não devemos ter medo de ninguém. O importante é manter a humildade e não cair nessas armadilhas —. O vencedor do duelo enfrentará na final quem passar do confronto entre Inglaterra e Argentina.

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