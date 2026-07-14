logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa

França e Espanha buscam uma vaga na grande final da Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Jogador da França x Jogador da Espanha com a bola
França x Espanha na Copa do Mundo 2026. (Imagem: Charly TRIBALLEAU and Patrick T. FALLON / AFP)

Nesta terça-feira (14), França e Espanha se enfrentam buscando uma vaga na grande final da Copa do Mundo. No AT&T Stadium, em Dallas, as equipes contarão com bons retrospectos em diferentes aspectos para o confronto. Enquanto os franceses chegam como os maiores goleadores da competição, com 16 tentos marcados, os espanhóis podem ostentar a marca de ter sofrido apenas um gol nos seis jogos disputados pelo Torneio. Um dos dois prevalecerá no confronto das semifinais.

  • Emerson Royal durante partida do Flamengo

    Emerson Royal é alvo de ataques racistas após amistoso entre Flamengo e Benfica

    Fora de Campo
    Há 10 horas
  • Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    França x Espanha: Fifa define arbitragem para semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo

    Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    França conta com o melhor ataque da Copa

    Deschamps orienta time da França
    Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    A seleção francesa chega à semifinal como o ataque mais efetivo da competição, com 16 gols marcados em seis partidas. Sob o comando de Didier Deschamps, os Bleus apresentam uma média de 2,7 gols por jogo e uma conversão das chances durante o jogo que impressiona: são 7,8 finalizações certas por partida, superando os 6,7 da rival espanhola. Além disso, a equipe cria, em média, 4,5 grandes chances de gol por duelo.

    continua após a publicidade
  • Mbappé ditador

    Mbappé ditador: entenda o meme viral envolvendo o craque da França na Copa

    Fora de Campo
    Há 4 horas
  • Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 16 horas
  • Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa.

    França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • A França conta com o retorno de peças fundamentais para o confronto. Kylian Mbappé, que teve a carga de treinos controlada por precaução após ser substituído no segundo tempo das quartas de final, foi confirmado por Deschamps e está 100% fisicamente. Outro reforço importante é o volante Aurélien Tchouaméni, que voltou a treinar com o grupo e está disponível após se recuperar de uma lesão nos adutores e desfalcar contra o Paraguai e a Bélgica.

    ➡️ Ataques das semifinalistas da Copa superam demais posições; veja valores

    Espanha conta com a melhor defesa da até agora

    Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo
    Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / AFP)

    Se a França se destaca pelo ataque, a Espanha é a equipe que mais soube se defender na Copa até o momento. Ao lado da Colômbia, a Roja possui a defesa menos vazada do torneio, tendo sofrido apenas um único gol em seis jogos. O estilo de jogo implementado pelo técnico Luis de la Fuente, que prioriza a manutenção da posse de bola como forma de neutralizar o adversário, funciona para evitar chegadas de perigo dos adversários.

    continua após a publicidade

    A Espanha mantém uma média de 65,8% de posse de bola na competição, número superior aos 58,5% da França. O acerto de passes também é ponto alto, com uma precisão de 90,4%, resultando em quase 600 passes certos por partida. Embora marque menos gols que a França (foram 11 até agora), a equipe espanhola é disciplinada taticamente, impede que os oponentes consigam chegar ao seu gol e é efetiva no ataque. Os dados são da Fifa.

    Espanha tem retrospecto favorável contra a França

    Apesar do favoritismo atribuído à França pela campanha impecável de 100% de aproveitamento na Copa até agora, o histórico recente é favorável aos espanhóis. Nas últimas dez partidas entre as seleções, a Espanha venceu sete vezes, incluindo eliminações diretas da França na Eurocopa 2024 e na Liga das Nações de 2025.

    continua após a publicidade

    O técnico Didier Deschamps, contudo, tenta transferir a pressão para o adversário. — A Espanha confirmou que é favorita. Não quero colocar pressão, mas eles sabem da expectativa que existe lá — afirmou o treinador francês. Do lado espanhol, o clima é de confiança, principalmente pelas declarações de Lamine Yamal. Em coletiva no dia de seu aniversário de 19 anos, o atacante minimizou as polêmicas sobre o favoritismo: — Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa. É futebol, eles que levem a frase como quiserem —.

    O zagueiro francês Ibrahima Konaté pediu cautela aos companheiros diante das provocações: — Não devemos ter medo de ninguém. O importante é manter a humildade e não cair nessas armadilhas —. O vencedor do duelo enfrentará na final quem passar do confronto entre Inglaterra e Argentina.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

    Fora de Campo

    Copa do Mundo: vidente aponta vencedor de França x Espanha

    Há 1 hora
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?

    Há 1 hora
    Paolo Rossi vibra com a camisa da seleção italiana

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1982: Paolo Rossi, da Itália

    Há 2 horas
    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

    Há 2 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracional

    Há 2 horas
    Poucos torcedores foram acompanhar a chegada da Argentina a Atlanta

    Copa do Mundo 2026

    Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcida

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé

    Análise tática do Guffo: a França de hoje é o Brasil de ontem?

    Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis (Foto: Reprodução/Instagram)

    Vocalista do Oasis xinga brasileiro que questionou 'Wonderwall' na Copa

    Lamine Yamal sorri durante entrevista coleitva antes de duelo entre Espanha e França

    Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a França

    Lamine Yamal é o grande astro da Espanha

    Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade'

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina

    Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo

    Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'

    Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista

    Haaland lamenta lance durante Noruega x Inglaterra

    Torcedores recebem os noruegueses com remada viking após eliminação na Copa

    Técnico da Argentina, Scaloni gesticula e conversa com comissão durante treino da Argentina na Copa do Mundo

    Scaloni não define mudanças na Argentina, e elenco ganha churrasco