Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista
Presidente da federação contou em entrevista
Em uma declaração recente, o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, afirmou que o ex-médico do time de futebol masculino, Dr. Fedior, é ginecologista. O profissional já estava acompanhando o time senegalês há 10 anos. O time foi eliminado da Copa do Mundo pela Bélgica, na fase de 16 avos de final.
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Na entrevista, Fall disse que o médico e ginecologista e obstetra de formação, e que a função que Dr. Fedior desempenhava não estava à altura daquilo que os atletas precisavam.
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Eliminação com requintes de crueldade:
A seleção de Senegal foi eliminada da Copa do Mundo pela Bélgica, na fase de 16 avos de final.
Senegal dominou o primeiro tempo, criando as melhores chances e explorando os espaços da defesa belga. Após duas bolas na trave de Ismaïla Sarr e boas defesas de Courtois, Diarra aproveitou um rebote para abrir o placar. Na volta do intervalo, Sarr ampliou com um golaço após lançamento de Niakhaté, deixando a seleção africana muito perto da classificação.
Precisando reagir, a Bélgica promoveu mudanças, passou a pressionar e criou mais volume ofensivo, mas encontrou dificuldades para superar a defesa senegalesa. O clima ficou tenso, com discussões entre os próprios jogadores belgas, até que a reação começou nos minutos finais do tempo regulamentar. Lukaku descontou aos 40 minutos, e, três minutos depois, Tielemans aproveitou falha do goleiro Diaw para empatar e levar a partida para a prorrogação.
No tempo extra, Senegal ainda desperdiçou uma grande oportunidade logo no início da segunda etapa. Já aos 16 minutos, após revisão do VAR, a Bélgica ganhou um pênalti por falta em Tielemans. O lance gerou confusão entre os jogadores, mas o próprio meia cobrou com precisão, marcou o gol da virada por 3 a 2 e garantiu uma reação histórica para colocar os belgas nas semifinais da Copa do Mundo.
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