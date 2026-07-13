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Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina

Arbitragem do duelo valendo vaga na decisão do Mundial será estadunidense

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 21:02
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Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
Messi durante jogo da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Fifa definiu nesta segunda-feira (13) que o estadunidense Ismail Elfath será o árbitro da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, na próxima quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Ele será auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins, também dos Estados Unidos.

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    Elfath e sua equipe foram responsáveis pela arbitragem do duelo entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final, jogo que marcou a eliminação da brasileira do Mundial com derrota por 2 a 1. No jogo, o árbitro assinalou dois pênaltis a favor da Seleção: um desperdiçado por Bruno Guimarães e outro convertido por Neymar.

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    • Além da eliminação do Brasil, Elfath também comandou a arbitragem em outras duas partidas nesta Copa do Mundo, ambas na fase de grupos: o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Neste último, expulsou o atacante uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense, por entrada dura nos minutos finais.

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    Este é o segundo Mundial do estadunidense. Em 2022, ele apitou outras três partidas. Pela fase de grupos, comandou a vitória de Portugal sobre Gana e a derrota do Brasil para Camarões; nas oitavas, trabalhou na classificação da Croácia contra o Japão, decidida nos pênaltis.

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    Matheus cunha reclama com árbitro Ismail Elfath durante duelo com a Noruega na Copa do Mundo
    Matheus cunha reclama com árbitro Ismail Elfath, responsável pela semifinal entre Inglaterra e Argentina, durante eliminação do Brasil diante da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

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