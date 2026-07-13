logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade'

Fúria decide vaga na decisão nesta terça-feira (14), contra a França, em Dallas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 22:25
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal é o grande astro da Espanha
Lamine Yamal em treino antes de França x Espanha (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), às vésperas da semifinal da Copa do Mundo contra a França, e projetou o que deve ser o grande jogo da atual edição. O treinador falou sobre as qualidades do adversário e indicou que Lamine Yamal ainda terá sua grande exibição no Mundial.

  • Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo

    Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: ‘Confirmou que é’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Pedro Porro, camisa 15, celebra o segundo da Espanha contra a Áustria pela Copa do Mundo

    Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • + Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'
    + França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica

    continua após a publicidade

    Nos dois últimos encontros, válidos pelas semifinais da Eurocopa e da Liga das Nações, a seleção espanhola venceu os franceses por 2 a 1 e 5 a 4, respectivamente. Desta vez, o encontro da melhor defesa (da Espanha, com um gol sofrido), com o melhor ataque da competição (França, com 16), promete fortes emoções.

  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo

    Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • — Nós os estudamos muito bem. Nos conhecemos muito bem. Eles têm jogadores excepcionais, mas nós também. Temos que impor nossas próprias características e minimizar as do adversário — disse o técnico da Espanha.

    continua após a publicidade

    Luis de la Fuente acredita que, ainda que Lamine Yamal faça a diferença dentro de campo como a referência técnica da equipe, o jovem do Barcelona ainda não despontou na Copa do Mundo. A torcida fica para que a atuação de gala aconteça nesta terça, no AT&T Stadium, em Dallas.

    — Ele precisa manter a calma e aproveitar o momento. Chega de ansiedade. O grande dia do Lamine no Campeonato Mundial ainda está por vir, então espero que seja amanhã. E se não for amanhã, então na final, se conseguirmos passar — destacou.

    continua após a publicidade
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente em entrevista coletiva antes de França x Espanha (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Veja outras repostas do técnico da Espanha:

    Semifinal da Liga das Nações

    — São partidas diferentes. A França também terá tirado conclusões. Tentaremos aproveitar as oportunidades e aprender com nossos erros. Passamos de 5-1 para 5-4; tentaremos evitar que isso aconteça novamente. Vamos ver quem impõe seu estilo.

    Pedri ou Fabián Ruiz

    — Cada um tem seus pontos fortes. Eles nos oferecem o que precisamos. Os dois também podem jogar juntos. Se eu tiver essa dúvida, vou colocar os dois em campo.

    continua após a publicidade

    Merino joga?

    — Tenho muita sorte porque há 26 jogadores que podem começar jogando amanhã. O que posso dizer sobre o Mikel, ou qualquer outro? Estou muito tranquilo. Raramente cometo erros porque, quem quer que eu escolha, todos são muito bons.

    França mais forte da semifinal?

    — Somos todas ótimas equipes. Há muita igualdade. Nenhuma é melhor que a outra.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Técnico da Argentina, Scaloni gesticula e conversa com comissão durante treino da Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Scaloni não define mudanças na Argentina, e elenco ganha churrasco

    Há 3 horas
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Denílson é sincero sobre publicações dos jogadores do Brasil: 'Precisa'

    Há 3 horas
    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica

    Há 3 horas
    Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

    Copa do Mundo 2026

    Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa

    Há 4 horas
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.

    Lance! Negócios

    Camisa de Vozinha é leiloada por valor superior à de Neuer e Alisson; entenda

    Há 4 horas
    Bola da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa vai vender pedaços do gramado da final da Copa; veja preço e como comprar

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Dallas Stadium na Copa do Mundo

    Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores

    Samuell, de braços abertos, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

    Aposta do Setorista: Samuell pode ser o próximo nome do Fluminense a sonhar com a Copa do Mundo de 2030

    Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque.

    Ataques das semifinalistas da Copa superam demais posições; veja valores

    Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo

    Arsenal trabalha para contratar Julián Álvarez antes do início da temporada

    Martin Odegaard comandando a famosa comemoração norueguesa depois da partida de Copa do Mundo.

    Namorada de titular da Noruega expõe ataques de ódio após eliminação na Copa do Mundo

    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Argentina x Inglaterra: desgaste, pressão e favoritismo marcam semifinal da Copa

    Messi e jogadores da Argentina comemoram classificação à semifinal da Copa do Mundo

    O que mudou na Argentina da Copa do Mundo de 2022 para 2026?

    Lucas Digne, da França, conduz a bola durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Marrocos.

    PSG encaminha contratação do lateral Lucas Digne, do Aston Villa

    Alexander Sorloth pré-jogo da Noruega

    Sorloth recebe ameaças de morte após erro decisivo na Copa