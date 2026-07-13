Técnico da Espanha aguarda atuação de gala de Yamal na Copa do Mundo: 'Chega de ansiedade' Fúria decide vaga na decisão nesta terça-feira (14), contra a França, em Dallas

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), às vésperas da semifinal da Copa do Mundo contra a França, e projetou o que deve ser o grande jogo da atual edição. O treinador falou sobre as qualidades do adversário e indicou que Lamine Yamal ainda terá sua grande exibição no Mundial.

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Nos dois últimos encontros, válidos pelas semifinais da Eurocopa e da Liga das Nações, a seleção espanhola venceu os franceses por 2 a 1 e 5 a 4, respectivamente. Desta vez, o encontro da melhor defesa (da Espanha, com um gol sofrido), com o melhor ataque da competição (França, com 16), promete fortes emoções.

— Nós os estudamos muito bem. Nos conhecemos muito bem. Eles têm jogadores excepcionais, mas nós também. Temos que impor nossas próprias características e minimizar as do adversário — disse o técnico da Espanha.

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Luis de la Fuente acredita que, ainda que Lamine Yamal faça a diferença dentro de campo como a referência técnica da equipe, o jovem do Barcelona ainda não despontou na Copa do Mundo. A torcida fica para que a atuação de gala aconteça nesta terça, no AT&T Stadium, em Dallas.

— Ele precisa manter a calma e aproveitar o momento. Chega de ansiedade. O grande dia do Lamine no Campeonato Mundial ainda está por vir, então espero que seja amanhã. E se não for amanhã, então na final, se conseguirmos passar — destacou.

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Luis de la Fuente em entrevista coletiva antes de França x Espanha (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Veja outras repostas do técnico da Espanha:

Semifinal da Liga das Nações

— São partidas diferentes. A França também terá tirado conclusões. Tentaremos aproveitar as oportunidades e aprender com nossos erros. Passamos de 5-1 para 5-4; tentaremos evitar que isso aconteça novamente. Vamos ver quem impõe seu estilo.

Pedri ou Fabián Ruiz

— Cada um tem seus pontos fortes. Eles nos oferecem o que precisamos. Os dois também podem jogar juntos. Se eu tiver essa dúvida, vou colocar os dois em campo.

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Merino joga?

— Tenho muita sorte porque há 26 jogadores que podem começar jogando amanhã. O que posso dizer sobre o Mikel, ou qualquer outro? Estou muito tranquilo. Raramente cometo erros porque, quem quer que eu escolha, todos são muito bons.

França mais forte da semifinal?

— Somos todas ótimas equipes. Há muita igualdade. Nenhuma é melhor que a outra.

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