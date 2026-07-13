Tem jogo da Copa do Mundo hoje (13)? Veja datas e horários Veja o calendário da reta final do Mundial

Se você está procurando uma partida para assistir nesta segunda-feira (13), terá que segurar a ansiedade. Não tem jogo da Copa do Mundo hoje. Após o encerramento da fase de quartas de final, o torneio faz uma breve pausa para o descanso dos atletas e preparação das comissões técnicas.

A bola só volta a rolar na próxima terça-feira (14) para o início das semifinais. Abaixo, o Lance! detalha os dias, horários e como cada um dos quatro sobreviventes carimbou a vaga no grupo dos finalistas.

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Calendário da reta final da Copa do Mundo

Quatro gigantes do futebol mundial continuam vivos na briga pela taça mais cobiçada do planeta. Os confrontos acontecem no meio da semana, ambos no horário da tarde:

França x Espanha: Terça-feira (14), às 16h (de Brasília)

Inglaterra x Argentina: Quarta-feira (15), às 16h (de Brasília)

As equipes derrotadas nas semifinais ainda voltam a campo no sábado (18), às 18h, para a disputa do terceiro lugar. Já a grande e aguardada final da Copa do Mundo de 2026 acontece no domingo, dia 19.

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Como foram as quartas de final?

O caminho até a semifinal foi marcado por drama, gols nos minutos finais e muito tempo extra em campo. Veja o resumo dos confrontos:

França 2 x 0 Marrocos

A França confirmou o favoritismo durante os 90 minutos, Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé foram os autores do gol na segunda etapa, atuação que deu um fim na campanha marroquina nesta Copa do Mundo.

Mbappé comemorando classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

Espanha 2 x 1 Bélgica

Do lado espanhol, Fabián Ruiz abriu o placar e De Ketelaere empatou para os belgas. Mikel Merino se consagrou o herói da partida para a Espanha, o atleta balançou as redes quase no apito final. Merino repetiu o feito realizado nas oitavas de final contra a seleção de Portugal.

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Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha contra a Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Inglaterra 2 x 1 Noruega

A Inglaterra não teve uma vida fácil, chegou na prorrogação contra a Noruega de Haaland e companhia. Após empate por 1 a 1 nos 90 minutos, Jude Bellingham garante a classificação e o doblete na partida, balançando a rede duas vezes no confronto.

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Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Argentina 3 x 1 Suíça

O único representante sul-americano remanescente nesta edição da Copa do Mundo sofreu para conquistar sua classificação diante da Suíça. Foram 120 minutos para garantir a classificação: Mac Allister marcou para a Argentina no tempo normal, e Dan Ndoye anotou o gol de empate da Suíça. No melhor momento da equipe europeia, o atacante Breel Embolo acabou sendo expulso de campo por receber o segundo cartão amarelo. Mesmo na desvantagem, os suíços chegaram na prorrogação com a Argentina, que não perdeu tempo e aproveitou a vantagem numérica, carimbou a vaga com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

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Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas Coex/AFP)

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