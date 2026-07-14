Mbappé ditador: entenda o meme viral envolvendo o craque da França na Copa
Apelido ganhou força nas redes sociais após passagem do francês pelo PSG
Durante a Copa do Mundo de 2026, memes chamando Kylian Mbappé de "ditador" voltaram a circular nas redes sociais. A brincadeira, que começou anos antes do Mundial, voltou a aparecer durante esse ano e passou a fazer parte até das arquibancadas nos jogos da França.
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O apelido não surgiu por um único episódio, mas por uma sequência de acontecimentos envolvendo a carreira do atacante, especialmente durante sua reta final no Paris Saint-Germain.
NA MORAL MLK— Ryan (@ryanspfc7) July 4, 2026
EU NÃO CONSIGO TANKAR ESSA MUSICA DO MBAPPE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
OS CARAS SÃO BONS DEMAIS
KYLIAN, DITADOR. pic.twitter.com/gBR5BASSSJ
Como surgiu o meme do "Mbappé ditador"?
O apelido começou a circular em 2022, quando Mbappé renovou seu contrato com o PSG após uma longa negociação. Na época, diversos veículos da imprensa europeia publicaram reportagens indicando que o clube havia sido reorganizado em torno do atacante, que teria um peso incomum nas decisões esportivas da equipe.
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As especulações apontavam que o francês possuía influência sobre planejamento, elenco e até escolhas da comissão técnica. Embora muitas dessas informações nunca tenham sido oficialmente confirmadas, elas rapidamente se transformaram em piadas nas redes sociais.
Foi nesse contexto que nasceram as primeiras montagens retratando Mbappé vestido como um ditador, acompanhadas de memes que sugeriam que o atacante "mandava" em tudo dentro do clube.
Saída do PSG fortaleceu as brincadeiras
Quando deixou o PSG ao fim da temporada 2023/24 para defender o Real Madrid, Mbappé continuou sendo alvo das brincadeiras.
A situação ganhou ainda mais força após o PSG conquistar a Liga dos Campeões sem seu principal astro. Na ocasião, o técnico Luis Enrique afirmou que acreditava que sua equipe havia se tornado mais equilibrada após a saída do atacante.
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As declarações do treinador, somadas aos resultados do clube francês, fizeram com que o meme voltasse a viralizar.
Ao mesmo tempo, a passagem de Mbappé pelo Real Madrid passou a ser marcada por críticas da torcida, rumores de problemas internos e episódios que aumentaram a fama de "racha elenco", alimentando ainda mais a narrativa criada nas redes sociais.
Dembelé gritando o Mbappé pelo nome de MOBUTU, que foi um DITADOR NO CONGO.— MADRIDISTAS 🇧🇷 (@MADRlDISTAS) July 2, 2026
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/lnrikxzQj3
Entre os momentos que mais repercutiram está uma cena durante a fase de grupos, quando uma forte chuva interrompeu uma partida da França. Enquanto funcionários trabalhavam para retirar a água acumulada no gramado, Mbappé foi flagrado apontando locais onde ainda seria necessário passar o rodo.
A atitude, considerada comum por muitos, virou combustível para o meme. Nas redes, a cena foi editada com músicas e legendas sugerindo que o atacante estaria "comandando" os trabalhadores. Veja o vídeo:
Kylian Mbappé mostrando aos funcionários onde limpar o gramado por causa do acumulo de água— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 23, 2026
ele levou o apelido de ditador a sério pic.twitter.com/A1NcefN70u
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