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Mbappé ditador: entenda o meme viral envolvendo o craque da França na Copa

Apelido ganhou força nas redes sociais após passagem do francês pelo PSG

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 06:10
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Mbappé ditador
Mbappé virou alvo de meme nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Durante a Copa do Mundo de 2026, memes chamando Kylian Mbappé de "ditador" voltaram a circular nas redes sociais. A brincadeira, que começou anos antes do Mundial, voltou a aparecer durante esse ano e passou a fazer parte até das arquibancadas nos jogos da França.

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    • O apelido não surgiu por um único episódio, mas por uma sequência de acontecimentos envolvendo a carreira do atacante, especialmente durante sua reta final no Paris Saint-Germain.

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    Como surgiu o meme do "Mbappé ditador"?

    O apelido começou a circular em 2022, quando Mbappé renovou seu contrato com o PSG após uma longa negociação. Na época, diversos veículos da imprensa europeia publicaram reportagens indicando que o clube havia sido reorganizado em torno do atacante, que teria um peso incomum nas decisões esportivas da equipe.

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    As especulações apontavam que o francês possuía influência sobre planejamento, elenco e até escolhas da comissão técnica. Embora muitas dessas informações nunca tenham sido oficialmente confirmadas, elas rapidamente se transformaram em piadas nas redes sociais.

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    Foi nesse contexto que nasceram as primeiras montagens retratando Mbappé vestido como um ditador, acompanhadas de memes que sugeriam que o atacante "mandava" em tudo dentro do clube.

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

    Saída do PSG fortaleceu as brincadeiras

    Quando deixou o PSG ao fim da temporada 2023/24 para defender o Real Madrid, Mbappé continuou sendo alvo das brincadeiras.

    A situação ganhou ainda mais força após o PSG conquistar a Liga dos Campeões sem seu principal astro. Na ocasião, o técnico Luis Enrique afirmou que acreditava que sua equipe havia se tornado mais equilibrada após a saída do atacante.

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    As declarações do treinador, somadas aos resultados do clube francês, fizeram com que o meme voltasse a viralizar.

    Ao mesmo tempo, a passagem de Mbappé pelo Real Madrid passou a ser marcada por críticas da torcida, rumores de problemas internos e episódios que aumentaram a fama de "racha elenco", alimentando ainda mais a narrativa criada nas redes sociais.

    Entre os momentos que mais repercutiram está uma cena durante a fase de grupos, quando uma forte chuva interrompeu uma partida da França. Enquanto funcionários trabalhavam para retirar a água acumulada no gramado, Mbappé foi flagrado apontando locais onde ainda seria necessário passar o rodo.

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    A atitude, considerada comum por muitos, virou combustível para o meme. Nas redes, a cena foi editada com músicas e legendas sugerindo que o atacante estaria "comandando" os trabalhadores. Veja o vídeo:

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