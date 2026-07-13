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Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'

Treinador teve França completa no último treino antes da partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 20:31
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Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo
Deschamps em coletiva pela França antes da partida contra Espanha na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França realizou o último treinamento antes da semifinal da Copa do Mundo com todos os 26 jogadores à disposição. A atividade desta segunda-feira (13), em Dallas, contou com Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, que vinham sendo acompanhados pela comissão técnica por questões físicas.

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    Na entrevista coletiva após o trabalho, Didier Deschamps confirmou que Mbappé está em plenas condições para enfrentar a Espanha, nesta terça-feira (14) e voltou a apontar a seleção de Luis de la Fuente como favorita ao título.

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    — Eu confirmo o que disse. Não quero colocar pressão sobre o Luis e a equipe dele, mas ele conhece muito bem a expectativa que existe na Espanha — afirmou Deschamps.

    Mbappé está confirmado

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    • Mbappé havia preocupado ao receber atendimento no pé direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, pelas quartas de final. O atacante não participou de toda a atividade desta segunda-feira, mas Deschamps explicou que a carga foi controlada apenas por precaução.

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    — Kylian está bem. Está 100%. Não é possível estar mais do que isso — garantiu o treinador.

    A principal novidade do treinamento foi o retorno de Aurélien Tchouaméni. O volante sofreu uma lesão nos adutores antes das oitavas de final contra o Paraguai e desfalcou a equipe nas duas últimas partidas. O jogador treinou com os outros 25 companheiros nas instalações da Southern Methodist University, utilizadas pela França durante a passagem por Dallas.

    — No último jogo, o risco era muito alto. Agora, ele está melhor. Não podemos dizer que está recuperado em 100%, e seu último jogo foi há cerca de 15 dias, mas isso não impede que participe. Ele está novamente disponível — explicou Deschamps.

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    Os primeiros 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa. O elenco iniciou o trabalho com corridas e exercícios físicos, sob forte calor no Texas. Depois, Deschamps fechou o treinamento para os últimos ajustes técnicos e táticos antes da semifinal. A França tenta alcançar a terceira decisão consecutiva de Copa, após ser campeã em 2018 e vice em 2022.

    — É nossa terceira semifinal consecutiva. A experiência é importante, mas os jogos nunca são iguais. Existem muitos dados a considerar, e a preparação com a comissão, os observadores e as informações estatísticas é fundamental — disse.

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    Deschamps aponta Espanha como favorita

    Desde o início do Mundial, Deschamps coloca a Espanha como principal candidata ao título. Na véspera da estreia francesa contra o Senegal, o treinador já havia evitado tratar os Bleus como favoritos e apontado a Roja acima das demais seleções.

    — O jogo contra Cabo Verde você deixa de fora, mas em todo o resto a Espanha confirmou que é favorita. Não quero pressionar o Luis de la Fuente e sua equipe. A Espanha sabe atacar e defender muito bem, só sofreu 1 gol em 6 jogos. Tanto o Luis quanto eu pensamos muito na defesa. A Espanha sofreu apenas um gol em sete partidas. Mas, pela qualidade ofensiva das duas equipes, podemos imaginar um jogo espetacular — declarou.

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    Deschamps também foi questionado sobre o plano para diminuir a influência de Lamine Yamal. O treinador reconheceu a dificuldade de enfrentar o atacante em duelos individuais, mas afirmou que a França possui jogadores capazes de criar problemas semelhantes à defesa espanhola.

    — O objetivo é limitar a influência dele e dos outros jogadores. Existem diferentes soluções. No um contra um, é difícil, mas também não é simples enfrentar alguns dos nossos jogadores. Sabemos que a Espanha gosta de ter a posse e consegue pressionar muito. Se sofreu apenas um gol, também é porque os adversários têm dificuldade para ficar com a bola. Mas nós também somos uma equipe capaz de causar problemas com a posse — analisou.

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    A França perdeu os dois confrontos mais recentes com a Espanha, na Eurocopa de 2024 e na Liga das Nações de 2025. Deschamps, contudo, descartou tratar a semifinal como revanche.

    — Não existe revanche. Eles venceram os dois últimos jogos e merecem os parabéns. Podemos usar isso como motivação porque alguns jogadores participaram, mas agora há uma vaga na final da Copa do Mundo em disputa — concluiu.

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    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
    Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

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