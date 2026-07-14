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Copa do Mundo: vidente aponta vencedor de França x Espanha

França e Espanha definem quem será o primeiro finalista da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
14/07/2026 05:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)
Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

A França encara a Espanha, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília) pela primeira partida de semifinal da Copa do Mundo. O Lance! consultou o canal no Youtube "Mística do Futebol", que cravou quem será o primeiro time confirmado como finalista da competição.

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    Segundo o cartomante, que conta com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, assim como nas últimas duas Copas do Mundo, a França irá triunfar na semifinal e avançar para a grande decisão do Mundial de 2026.

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    • Em 2006, Zidane já havia anunciado que encerraria a carreira ao término da Copa do Mundo. Uma eliminação nas oitavas significaria sua despedida definitiva do futebol. A confiança espanhola era tanta que o jornal Marca estampou na capa, dias antes da partida, a frase: "Vamos aposentar Zidane".

    A provocação fazia sentido dentro do contexto da época. A Espanha havia vencido os três jogos da fase de grupos com autoridade, enquanto a França avançara cercada por dúvidas, após dois empates e apenas uma vitória. A imprensa espanhola classificava a equipe francesa como envelhecida e acreditava que aquele seria o último jogo de Zidane.

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    Resposta veio em campo

    A Espanha abriu o placar com David Villa, em cobrança de pênalti, mas a resposta francesa veio ainda antes do intervalo. Franck Ribéry marcou um dos gols mais importantes de sua carreira ao empatar a partida depois de arrancada em velocidade e uma finalização cheia de personalidade diante de Iker Casillas. O lance transformou definitivamente a imagem do jovem atacante, então com apenas 23 anos, que passou de promessa a protagonista da seleção francesa.

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    A atuação chamou a atenção de toda a Europa. O Bayern de Munique, que já acompanhava o jogador, intensificou o interesse, contratando Ribéry na temporada seguinte. Na Alemanha, ele iniciaria uma trajetória histórica de 12 anos e se transformaria em um dos maiores ídolos do clube.

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    No segundo tempo, porém, foi a vez de Zidane assumir completamente o protagonismo. O camisa 10 participou da jogada que originou o gol da virada de Patrick Vieira e, nos acréscimos, marcou um belo gol para decretar a vitória francesa por 3 a 1.

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