Entenda a decisão que deixou a Globo sem semifinal de Copa após 56 anos Emissora não vai exibir o jogo entre França e Espanha

A partida entre França e Espanha pelas semifinais da Copa do Mundo 2026 não será transmitida pela Globo. O clássico europeu é exclusivo da CazéTV, que exibirá o jogo no YouTube nesta terça-feira (14), às 16h. A situação é resultado de uma decisão da emissora carioca que envolveu a pandemia da covid-19. A última vez que a líder de audiência não passou uma semi do Mundial foi em 1970.

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Em 2021, abalada financeiramente com os reflexos da pandemia, a Globo renegociou seu contrato com a Fifa e abriu mão dos direitos da Copa do Mundo no ambiente digital. A decisão, no entanto, abriu brecha para a produtora LiveMode, que vestida de CazéTV, comprou um pacote pequeno de jogos do torneio para exibir no Youtube.

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No final de 2022, ainda antes do fim da Copa do Mundo do Catar, a Globo renovou o vínculo com a Fifa, mas com uma nova mudança. Além de não ter mais as imagens no ambiente digital, a emissora comprou um pacote com apenas metade dos jogos do torneio, mais uma vez, abrindo brecha para o canal de Casimiro Miguel.

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Empolgada com os resultados da Copa de 2022 e em franco crescimento desde então, a CazéTV comprou o maior pacote e exibe os 104 jogos do Mundial. A Globo, por sua vez, ficou com 55, enquanto o SBT, com acordo menor, exibe 32 partidas, transmitidas simultaneamente com a NSports, canal que tem Galvão Bueno como sócio.

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Divisão dos jogos da Copa entre Globo e CazéTV

A divisão é feita a cada rodada de jogos, em escolha feita através de uma alternância entre CazéTV e Globo. Nas quartas de final, por exemplo, dos quatro jogos, a Globo exibiu apenas dois (França x Marrocos e Espanha x Bélgica), enquanto a CazéTV exibiu com exclusividade Argentina x Egito e Inglaterra x Noruega.

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Na última fase, a primeira escolha foi da CazéTV, que optou por ter a exclusividade de Argentina x Egito. Globo escolheu França x Noruega na sequência, enquanto o canal de Casimiro Miguel pegou Inglaterra como terceira opção, sobrando Espanha x Bélgica para a emissora carioca na TV aberta.

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Agora, na semifinal, a prioridade da escolha foi da Globo, que optou por Argentina x Inglaterra. A partida também terá exibição da CazéTV, SBT e NSports. Como as fases são divididas pela metade, França x Espanha será exclusivo da CazéTV, que tem tudo para bater o recorde de 21,2 milhões de aparelhos simultâneos, do jogo entre Inglaterra e Noruega.

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