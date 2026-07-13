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Yamal diz que Espanha 'se vê como campeã' antes de semifinal da Copa contra a França

Craque espanhol afirma que duelo com os franceses é o mais importante da carreira até aqui

PorRedação Lance!Dalas (EUA)
13/07/2026 22:35
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Lamine Yamal sorri durante entrevista coleitva antes de duelo entre Espanha e França
Lamine Yamal concede entrevista coletiva antes de duelo entre Espanha e França pela Copa do Mundo (Foto: Agência Efe/Folhapress)

Lamine Yamal afirmou que a Espanha entra na semifinal da Copa do Mundo diante da França acreditando na conquista do título. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), véspera do duelo, o atacante disse que o elenco se vê como campeão, classificou o confronto como o mais importante da carreira e minimizou as críticas ao seu desempenho individual durante o torneio.

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    — Obviamente, sim (nos vemos como campeões). É difícil, como todos os campeonatos mundiais. Mas todos nós nos vemos como campeões como em 2010, então, por que não? — disparou o jogador do Barcelona.

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    Yamal também destacou o peso da semifinal para sua trajetória no futebol. O jovem, que completa 19 anos nesta segunda-feira (13), classificou o duelo com a França como o mais importante da carreira até aqui.

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    • — Está em primeiro lugar. É a (partida) mais importante da minha carreira. Estou feliz por ter chegado até aqui — declarou.

    Questionado sobre ter marcado apenas um gol na Copa do Mundo, o atacante afirmou que o desempenho coletivo está acima das estatísticas individuais. O camisa 19 também respondeu às críticas pelos números ofensivos apresentados até o momento, como a ausência de assistências, e defendeu o trabalho da equipe.

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    — Não estou preocupado com os gols, mas marcar em jogos como este é sempre especial, e aceito o desafio. Amanhã será um dia muito especial — afirmou Yamal.

    — Cada torneio é diferente. Não acho que seja culpa do treinador não termos marcado cinco gols. Não estou preocupado, estamos vencendo. Já vi Copas do Mundo em que a Espanha foi eliminada. O que importa para mim é que continuemos avançando — completou, em outro momento.

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    Por fim, Lamine Yamal afirmou que não sente pressão antes da semifinal. Espanha e França se enfrentam às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dalas, Texas (EUA).

    — Não (sinto pressão), eu jogo do jeito que sei. Jogo com tudo o que tenho, e quando você faz isso, não sente nenhuma pressão — disse o jovem.

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    Lamine Yamal sorri durante entrevista coleitva antes de duelo entre Espanha e França
    Lamine Yamal concede entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e França (Foto: Agência Efe/Folhapress)

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