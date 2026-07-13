logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Almirante S.A.: entenda como Marcos Lamacchia pretende comprar a SAF do Vasco

Empresário estruturou empresa para conduzir a operação e aposta na criação da UPI Equity

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 07:25
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marcos Lamacchia de terno
Marcos Lamacchia, possível novo investidor da SAF do Vasco (Foto: Reprodução/LinkedIn)

Carregando conteúdo exclusivo...

A compra da SAF do Vasco pelo empresário Marcos Lamacchia foi planejada muito antes de as negociações se tornarem públicas. A operação é conduzida pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa criada em abril de 2024 especificamente para viabilizar a aquisição do controle do futebol vascaíno.

  • Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Pedrinho se manifesta após ser reintegrado à SAF do Vasco

    Vasco
    Há 1 dia
  • Diretoria Vasco - Pedrinho

    Entenda a decisão que permitiu o retorno de Pedrinho ao comando da Vasco SAF

    Vasco
    Há 23 horas
  • Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa

    Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

    Vasco
    Há 1 dia

    • ➡️ Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

    Embora Mário Junqueira Franco Junior seja o presidente registrado da companhia, Lamacchia é o principal investidor e representante da Almirante nas tratativas com o clube. A proposta prevê a aquisição de 90% da futura SAF em uma operação estimada em cerca de R$ 2 bilhões, tendo como garantia o patrimônio de José Roberto Lamacchia, pai de Marcos e dono da Crefisa.

    continua após a publicidade

    As conversas entre as partes se estenderam por mais de dois anos e resultaram na assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a diretoria do clube associativo, estabelecendo as bases para a negociação.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
  • Espanha mira o segundo título em Copas do Mundo

    Retrospecto impressiona: Espanha avançou em nove das últimas dez semifinais

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • A taça da Copa do Mundo

    Qual final da Copa você quer ver? Vote na enquete do Lance!

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 35 minutos

    • O que é UPI Equity?

    A estrutura da operação passa pela criação da chamada UPI Equity (Unidade Produtiva Isolada), mecanismo previsto no plano de Recuperação Judicial do Vasco.

    Na prática, será criada uma nova empresa que reunirá os ativos ligados ao futebol. Essa companhia terá como sócios a atual Vasco SAF — em recuperação judicial — e o futuro investidor. As ações dessa nova empresa formarão a UPI Equity, que será levada a um processo competitivo de venda.

    continua após a publicidade

    ➡️ Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    O modelo busca oferecer maior segurança jurídica ao comprador, já que a aquisição ocorre sobre uma nova estrutura societária, e não diretamente sobre a atual SAF, que enfrenta disputas judiciais.

    A operação dependia do clube associativo voltar a exercer o controle da SAF. A intervenção judicial que afastou a gestão de Pedrinho interrompeu o andamento da criação da UPI Equity e, consequentemente, da documentação definitiva da venda.

    continua após a publicidade
    Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco
    Pedrinho retornou ao comando da SAF do Vasco na última sexta-feira (10) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Lamacchia será o "stalking horse"

    Quando a UPI Equity estiver constituída, Lamacchia pretende participar do processo como stalking horse bidder, figura comum em recuperações judiciais.

    ➡️ Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

    Nesse modelo, o empresário apresenta a primeira proposta vinculante pela empresa, estabelecendo um valor mínimo para o leilão. A partir desse piso, outros investidores poderão disputar a aquisição oferecendo valores superiores, garantindo um processo competitivo e buscando maximizar o retorno para o Vasco.

    continua após a publicidade
    Empresário Marcos Lamacchia posa para foto
    Marcos Lamacchia negocia compra da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

    Caso nenhuma oferta supere a apresentada pela Almirante, Lamacchia será o vencedor da disputa. Se surgir uma proposta melhor, o clube poderá optar pelo novo investidor, mas não é o que aponta o momento.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Próximos passos para venda da SAF do Vasco

    Antes que a operação seja concluída, ainda será necessário superar a disputa jurídica envolvendo a governança da SAF. Após isso, o negócio precisará passar pela aprovação do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral dos Sócios e também receber o aval do juiz responsável pela Recuperação Judicial.

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

    Com a suspensão da intervenção judicial e o retorno da antiga estrutura administrativa da SAF, a expectativa é de que as negociações avancem para a assinatura dos contratos definitivos e, posteriormente, para a realização do leilão da UPI Equity, etapa que definirá quem será o novo controlador do futebol vascaíno.

    continua após a publicidade

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Thiago Mendes durante jogo-treino contra o Olaria

    Vasco

    Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

    Há 21 horas
    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

    Vasco

    Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

    Há 1 dia
    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Seleção Brasileira

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Há 1 dia
    Rayan caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    Rayan presenteia funcionário do Vasco com item valioso da Seleção Brasileira

    Há 1 dia
    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    Pedrinho se manifesta após ser reintegrado à SAF do Vasco

    Há 1 dia
    Diretoria Vasco - Pedrinho

    Vasco

    Entenda a decisão que permitiu o retorno de Pedrinho ao comando da Vasco SAF

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa

    Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

    Protestos da torcida do Independiente de Medellín

    Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Anúncio do lateral-esquerdo Paulinho novo reforço do Vasco

    Vasco anuncia Paulinho como primeiro reforço da janela

    Alvaro-Pacheco-Vasco

    Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores

    Pedro Manoel, novo técnico do Vasco, desembarcou no aeroporto do Galeão

    Novo técnico do Vasco desembarca no Rio e manda recado à torcida

    Pedrinho durante entrevista coletiva

    Justiça derruba liminar que afastava Pedrinho da SAF do Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel

    Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel