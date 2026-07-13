Almirante S.A.: entenda como Marcos Lamacchia pretende comprar a SAF do Vasco Empresário estruturou empresa para conduzir a operação e aposta na criação da UPI Equity

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A compra da SAF do Vasco pelo empresário Marcos Lamacchia foi planejada muito antes de as negociações se tornarem públicas. A operação é conduzida pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa criada em abril de 2024 especificamente para viabilizar a aquisição do controle do futebol vascaíno.

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Embora Mário Junqueira Franco Junior seja o presidente registrado da companhia, Lamacchia é o principal investidor e representante da Almirante nas tratativas com o clube. A proposta prevê a aquisição de 90% da futura SAF em uma operação estimada em cerca de R$ 2 bilhões, tendo como garantia o patrimônio de José Roberto Lamacchia, pai de Marcos e dono da Crefisa.

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As conversas entre as partes se estenderam por mais de dois anos e resultaram na assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a diretoria do clube associativo, estabelecendo as bases para a negociação.

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O que é UPI Equity?

A estrutura da operação passa pela criação da chamada UPI Equity (Unidade Produtiva Isolada), mecanismo previsto no plano de Recuperação Judicial do Vasco.

Na prática, será criada uma nova empresa que reunirá os ativos ligados ao futebol. Essa companhia terá como sócios a atual Vasco SAF — em recuperação judicial — e o futuro investidor. As ações dessa nova empresa formarão a UPI Equity, que será levada a um processo competitivo de venda.

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O modelo busca oferecer maior segurança jurídica ao comprador, já que a aquisição ocorre sobre uma nova estrutura societária, e não diretamente sobre a atual SAF, que enfrenta disputas judiciais.

A operação dependia do clube associativo voltar a exercer o controle da SAF. A intervenção judicial que afastou a gestão de Pedrinho interrompeu o andamento da criação da UPI Equity e, consequentemente, da documentação definitiva da venda.

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Pedrinho retornou ao comando da SAF do Vasco na última sexta-feira (10) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Lamacchia será o "stalking horse"

Quando a UPI Equity estiver constituída, Lamacchia pretende participar do processo como stalking horse bidder, figura comum em recuperações judiciais.

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Nesse modelo, o empresário apresenta a primeira proposta vinculante pela empresa, estabelecendo um valor mínimo para o leilão. A partir desse piso, outros investidores poderão disputar a aquisição oferecendo valores superiores, garantindo um processo competitivo e buscando maximizar o retorno para o Vasco.

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Marcos Lamacchia negocia compra da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

Caso nenhuma oferta supere a apresentada pela Almirante, Lamacchia será o vencedor da disputa. Se surgir uma proposta melhor, o clube poderá optar pelo novo investidor, mas não é o que aponta o momento.

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Próximos passos para venda da SAF do Vasco

Antes que a operação seja concluída, ainda será necessário superar a disputa jurídica envolvendo a governança da SAF. Após isso, o negócio precisará passar pela aprovação do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral dos Sócios e também receber o aval do juiz responsável pela Recuperação Judicial.

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Com a suspensão da intervenção judicial e o retorno da antiga estrutura administrativa da SAF, a expectativa é de que as negociações avancem para a assinatura dos contratos definitivos e, posteriormente, para a realização do leilão da UPI Equity, etapa que definirá quem será o novo controlador do futebol vascaíno.

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