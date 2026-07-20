logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa

Jogador e sua família foram alvos de ataque após comemorar derrota da Argentina

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 18:18
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League
Richarliso, jogador do Tottenham, foi alvo de ataques racistas de torcedores argentinos (Foto: AFP)

Após a derrota da seleção da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 atacante Richarlison publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o título dos espanhóis e a derrota dos argentinos. O post resultou em uma série de hostilidades racistas direcionadas ao atacante brasileiro. A influenciadora Amanda Araújo, esposa do jogador, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para denunciar que o atleta e seus familiares foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores argentinos após a decisão do Mundial.

  • Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha

    Destaque da Copa é sincero sobre confronto com Vini Jr: ‘Estava com medo’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Scaloni emocionado após final da copa

    Scaloni indica saída da Argentina após final da Copa: ‘Fico até dezembro e depois paro’

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas
  • Nico Williams e Yamal comemorando gol

    Nico Williams, atacante da Espanha, dedica título da Copa do Mundo a Neymar: ‘É por ele’

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ofensas aconteceram por comemoração de Richarlison

    As mensagens de ódio tiveram início após Amanda publicar um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando Richarlison comemorando o gol de Ferran Torres, que garantiu o título à Espanha na prorrogação. Segundo o relato da influenciadora nos stories, por causa da celebração do atacante, torcedores da Argentina enviaram mais de 200 mensagens diretas e comentários com teor preconceituoso.

    continua após a publicidade

    As ofensas não se limitaram ao jogador do Tottenham. Amanda revelou que ela e o filho do casal, também foram alvos das mensagens. Os ataques incluíram o uso de termos pejorativos e o envio sistemático de emojis de macaco e banana.

    — Depois que eu postei o story do Rick (richarlison) comemorando o gol da Espanha... [...] eu recebi mais de 200 directs de argentinos sendo racistas na cara dura, recebi emoji de macaco, chamando o Rick de macaco, de tanta coisa... meu direct ficou só banana, literalmente, emoji de banana. Fico de cara com o quanto eles são racistas e não escondem isso por conta de futebol. E não foi só eu; xingaram eu, xingaram meu filho, xingaram o Rick — disse a esposa do jogador.

    continua após a publicidade

    ➡️ Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa

    Esposa do atacante respondeu ofensas dos torcedores da Argentina

    Storie com texto publicado por esposa de Richarlison
    Story da esposa de Richarlison respondendo ataques racistas de torcedores argentinos. (Imagem: Reprodução)

    Após os ataques recebidos, a esposa de Richarlison publicou um texto em espanhol para responder diretamente aos autores das ofensas. Na mensagem, ela classificou a atitude dos torcedores como uma "vergonha" e afirmou que o comportamento racista apenas evidencia a frustração pela perda do título mundial.

    O racismo não torna vocês maiores, torna vocês mais miseráveis. Vocês são uma vergonha. Se não sabem respeitar, é melhor ficarem calados — escreveu a influenciadora.

    continua após a publicidade

    Amanda Araújo ressaltou que as agressões não irão interferir na rotina de sua família e encerrou seu posicionamento fazendo uma provocação, lembrando que o Brasil possui cinco títulos da Copa, enquanto os argentinos seguiam lamentando mais um vice-campeonato.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vini Jr após realização de procedimento estético

    Fora de Campo

    Vini Jr aparece com novo visual após procedimento estético

    Há 18 minutos
    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo 2026

    Com Galvão e vice da Argentina, SBT tem grande audiência na final da Copa

    Há 1 hora
    Simeone encara Cubarsi na final da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Argentinos apontam Simeone como culpado por vice para a Espanha

    Há 1 hora
    Estevão comemora gol do Chelsea pela Copa da Liga Inglessa. (Foto: Divulgação/ Chelsea)

    Fora de Campo

    Estêvão estrela campanha internacional na volta do futebol europeu

    Há 1 hora
    Jogadores da Espanha festejam título da Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja

    Há 2 horas
    Neymar durante treino do Santos após a Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Lance de Neymar em treino do Santos chama atenção: 'Realmente'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Marc Cucurella, da Espanha, beijando o troféu da Copa do Mundo

    Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda

    Antonela, de costas, usando camisa da Argentina

    Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: 'Sempre'

    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

    'De volta à borracharia': meme do Brasileirão começou com Alex Poatan no UFC

    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026

    Perfil da Espanha 'cobra' promessa de Cucurella após título da Copa

    Montagem com foto de grandes duplas de amizade no futebol

    De Marcelo e CR7 a Vini Jr e Paquetá: as amizades mais famosas do futebol

    Argentina x Espanha final da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Leitura labial revela discussão de Messi e Cucurella na final da Copa

    Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira

    Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira: 'Sinais'

    Elenco da GeTV reunido antes da Copa do Mundo

    Luana Maluf, da GeTV, critica post do canal envolvendo Palmeiras: 'Decepção'

    VSR em transmissão da TNT SPORTS

    VSR detona atitude de Messi em Espanha x Argentina: 'Ridículo'

    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Jogadores, CBF ou Ancelotti: torcida elege vilões do Brasil na Copa do Mundo

    Leandro Paredes se desentende com o defensor espanhol Eric García ao final da partida decisiva da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

    Fifa abre investigação contra a Argentina após confusão na final da Copa

    Grafite dos escudos do Vélez Sarsfield e Fluminense com desenho de homem encapuzado ao centro

    Fluminense comemora Dia do Amigo com clube argentino

    Lionel Messi reage após perder a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

    Messi não retorna à Argentina após vice na Copa; veja quem também não volta ao país