Quem deve ganhar a Bola de Ouro? Jornal espanhol analisa cenário
Artigo da Bola de Ouro acende o alerta para campeões mundiais e movimenta bastidores.
A corrida pela Bola de Ouro de 2026 ganhou contornos de forte debate na imprensa internacional. Em análise publicada pelo jornal espanhol Marca, o veículo destacou uma mensagem "subliminar" enviada pelos organizadores do prêmio, entregue pela revista France Football. Pouco após a conquista do bicampeonato mundial pela Espanha em Nova York, a conta oficial do evento publicou um artigo ressaltando que ter vencido a Copa do Mundo ajuda, mas não assegura a conquista do troféu individual, cuja cerimônia ocorrerá no dia 26 de outubro, em Londres.
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A publicação oficial destacou uma estatística histórica: apenas 57% dos vencedores da Bola de Ouro ergueram a Taça do Mundo no mesmo ano. Para exemplificar, foram lembrados os casos de Lionel Messi (2010), Cristiano Ronaldo (2014) e Luka Modric (2018), que conquistaram a honraria individual mesmo sem o título da Copa do Mundo. A premissa enfatizada pela organização é de que o premiado precisa ter sido o melhor nome de toda a temporada, e não apenas do torneio de seleções.
Diante do sinal de alerta ligado para os atletas da seleção espanhola, o Marca reuniu seus colunistas para mapear e debater os argumentos dos cinco principais postulantes ao prêmio, segundo cotas de apostas e portais especializados:
Rodri Hernández (Espanha / Manchester City)
Eleito o melhor jogador (MVP) da Copa do Mundo de 2026, o meio-campista é o grande pilar do título espanhol. Além do domínio absoluto no setor de criação e marcação durante o torneio nos Estados Unidos, o volante retomou o alto nível pelo Manchester City após se recuperar de uma grave lesão no joelho sofrida no fim de 2024, liderando a reação de sua equipe no futebol inglês.
Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)
Aos 19 anos, o jovem atacante surge como uma das forças mais consolidadas do futebol mundial. Apesar de um Mundial mais discreto, o ponta do Barcelona acumulou números expressivos na temporada de clubes, anotando 24 gols e distribuindo 17 assistências na conquista de La Liga e da Supercopa da Espanha, aliando regularidade, títulos e grande apelo midiático.
Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)
Aos 39 anos, o astro argentino conduziu a Seleção Argentina ao vice-campeonato mundial, anotando 8 gols e distribuindo 4 assistências ao longo do torneio. O feito de alcançar sua terceira final de Copa do Mundo na carreira coloca o camisa 10 na briga para tentar obter seu nono troféu individual na história.
Kylian Mbappé (França / Real Madrid)
Apesar das quedas coletivas da França e do Real Madrid na temporada, o atacante ostenta marcas individuais esmagadoras. Mbappé terminou o ano como artilheiro da Champions League, principal goleador do Campeonato Espanhol e Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, estabelecendo o recorde histórico de gols em uma única edição do Mundial.
Harry Kane (Inglaterra / Bayern de Munique)
O centroavante inglês faturou a Chuteira de Ouro europeia ao balançar as redes 61 vezes pelo Bayern de Munique, conquistando a dobradinha da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Na Copa do Mundo, seus seis gols o levaram a superar a marca histórica de Gary Lineker pela seleção inglesa.
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