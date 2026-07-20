Jorge Jesus faz revelação sobre a Seleção e diz que levaria atacante do Flamengo para Copa Treinador revelou que chegou até mesmo a montar pré-convocação

Recém-anunciado como o novo técnico da seleção de Portugal após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, o técnico Jorge Jesus revelou bastidores de sua negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano passado. Em entrevista concedida ao Canal 11, o treinador português afirmou que esteve muito próximo de assumir o Brasil, chegando inclusive a receber orientações para organizar uma lista preliminar de atletas para uma convocação.

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Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, quase treinou Seleção Brasileira (Foto: Acervo/Lance!)

Jesus assumiria após a derrota por 4 a 1 para a Argentina

De acordo com Jesus, as tratativas avançaram a ponto de ele preparar uma pré-convocação para os compromissos que seriam disputados no primeiro semestre de 2025. O treinador explicou que o convite surgiu em um momento difícil do time brasileiro, logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina.

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— Acabei não treinando a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação para o jogo que aconteceria em março — detalhou o técnico durante a entrevista.

Embora o treinador tenha mencionado o mês de março, a primeira data oficial de jogos após o período citado por ele ocorreu em junho de 2025, quando o italiano Carlo Ancelotti estreou à frente da equipe brasileira.

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Pedro, do Flamengo, seria convocado para a Copa

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Questionado sobre quais mudanças faria em relação ao trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira e na Copa, Jorge Jesus destacou que o grupo atual possui muita qualidade, mas que teria um ou outro nome de sua preferência pessoal. O treinador fez elogios ao atacante Pedro, do Flamengo, com quem trabalhou em 2020.

— Acho que, neste momento, o melhor centroavante do Brasil é o Pedro. Isso é um pouquinho tendencioso porque ele já foi meu jogador, mas eu concordo com a maioria das escolhas feitas. E depois, a diferença seria na forma de olhar para o jogo e de treinar. Essas são as diferenças — afirmou Jesus.

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Trajetoria de Jesus até Portugal

O novo técnico de Portugal também revelou que o interesse em comandar seleções nacionais é um projeto antigo. Antes da aproximação com o Brasil, Jesus esteve perto de assinar com a seleção da Arábia Saudita, mas optou por retornar ao Al-Hilal após um convite de última hora do clube.

Aos 71 anos, Jorge Jesus assume Portugal com o objetivo de renovar a equipe para o próximo ciclo até a Copa de 2030. Ele destacou que sua experiência anterior facilitará o trabalho, já que 12 jogadores que disputaram a Copa de 2026 já trabalharam com ele em clubes como Benfica, Sporting e Al-Hilal. Para o treinador, a oportunidade de dirigir a seleção de seu país natal representa a "cereja no topo do bolo" em sua carreira profissional.

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