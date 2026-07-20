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Seleção da Espanha é a primeira campeã mundial a sofrer apenas um gol

Feito ganha ainda mais peso com o novo formato do torneio, que exigiu uma partida extra

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 15:32
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Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo
Unai Simón, da Espanha, ganhou a Luva de Ouro da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

A solidez defensiva foi o grande pilar do bicampeonato mundial da Espanha, conquistado no último domingo (19) após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Em uma campanha histórica, a seleção espanhola sofreu apenas um gol em todo o torneio — um feito inédito que se torna ainda mais impressionante pelo fato de este Mundial ter contado com um jogo a mais em seu formato.

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    • O único a furar o bloqueio do técnico Luis de la Fuente foi o belga De Ketelaere, nas quartas de final. Sob o comando do treinador, a equipe uniu o tradicional controle de posse de bola a uma eficiência defensiva implacável, que neutralizou os principais ataques do planeta.

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    Essa segurança lá atrás consagrou o goleiro Unai Simón, eleito o Luva de Ouro da competição. Simón atingiu a expressiva marca de 650 minutos sem buscar a bola na rede (contando o retrospecto que trouxe da Copa do Catar, em 2022). Outro grande símbolo dessa muralha foi o zagueiro Pau Cubarsí, de apenas 19 anos, premiado como o melhor jogador jovem do torneio. 16 anos após a primeira conquista na África do Sul, a retaguarda espanhola foi o verdadeiro trunfo para a reconquista do planeta.

    Pau Cubarsí, Rodri e Unai Simon levaram os prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
    Pau Cubarsí, Rodri e Unai Simon levaram os prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X @SEFutbol)

    Com uma campanha invicta de sete vitórias e um empate, a Espanha de 2026 superou um recorde que já pertencia a ela mesma. Até então, a Fúria de 2010 dividia o topo do ranking de defesas menos vazadas com a França de 1998 e a Itália de 2006.

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    • As melhores defesas da história das campeãs mundiais:

    1. Espanha (2026): 1 gol sofrido em 8 jogos
    2. França (1998), Itália (2006) e Espanha (2010): 2 gols sofridos em 7 jogos

    Confira a campanha invicta até a taça:

    • Espanha 0 x 0 Cabo Verde
    • Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
    • Uruguai 0 x 1 Espanha
    • 16 avos de final: Espanha 3 x 0 Áustria
    • Oitavas de final: Portugal 0 x 1 Espanha
    • Quartas de final: Espanha 2 x 1 Bélgica
    • Semifinal: França 0 x 2 Espanha
    • Final: Espanha 1 x 0 Argentina

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