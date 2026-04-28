A Seleção Brasileira já sabe onde encerrará a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No dia 24 de junho, o Brasil encara a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. Com capacidade para 65 mil pessoas, o estádio é um dos centros esportivos mais completos da América do Norte e terá papel de destaque no Mundial, recebendo sete partidas ao todo, incluindo a disputa do terceiro lugar.

continua após a publicidade

O torcedor brasileiro, inclusive, já conhece bem a arena. No Mundial de Clubes de 2025, o Hard Rock Stadium foi palco de jogos do Palmeiras, Flamengo e do Fluminense, além de ter recebido gigantes europeus como Real Madrid e Bayern de Munique.

Torcida do Flamengo lota o Hard Rock Stadium (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Além do futebol: a arena multiuso de Miami

Inaugurado em 1987 e totalmente reformado entre 2015 e 2016, o Hard Rock Stadium é a casa oficial do Miami Dolphins, tradicional equipe da NFL. No entanto, o espaço vai muito além do futebol americano. Recentemente, a arena sediou a final da Copa América de 2024 e se consolidou como rota obrigatória dos grandes eventos.

continua após a publicidade

O complexo do estádio abriga a quadra central do Masters 1000 de Miami de tênis e faz parte do circuito de rua do GP de Miami de Fórmula 1. No âmbito cultural, o estádio é parada obrigatória para turnês internacionais; em 2025, o local recebeu shows de artistas como Shakira, Coldplay e The Weeknd.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Calendário da Copa do Mundo no estádio

Em 2026, o Hard Rock Stadium receberá quatro jogos da fase de grupos, além de três confrontos eliminatórios. O destaque absoluto para os brasileiros é o duelo contra os escoceses, que pode definiro Grupo C.

continua após a publicidade

Confira os jogos da Copa do Mundo no Hard Rock Stadium:

15/06: Arábia Saudita x Uruguai (Grupo H)

21/06: Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)

24/06: Escócia x Brasil (Grupo C)

27/06: Colômbia x Portugal (Grupo K)

03/07: Jogo da fase de 32 avos

11/07: Jogo das quartas de final

18/07: Disputa do terceiro lugar

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

+ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!