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Espanha é recebida por multidão em Madri após conquistar a Copa do Mundo

Espanhóis voltam para casa após conquistar o título mundial contra Argentina

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 16:17
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Torcida da Espanha reunida em Madri na festa de comemoração da Copa do Mundo
Torcida da Espanha reunida em Madri na festa de comemoração da Copa do Mundo (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, nos Estados Unidos, a seleção da Espanha voltou para casa nesta segunda-feira (20) e foi recebida por uma multidão em Madri. Milhares de torcedores ocuparam as ruas da capital espanhola para celebrar o segundo título mundial da história da La Roja.

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    O principal ponto de encontro dos torcedores é a tradicional Praça de Cibeles, onde fãs começaram a se reunir horas antes da chegada da delegação. A expectativa das autoridades era de que cerca de um milhão de pessoas acompanhassem a celebração ao longo do desfile dos campeões pelas ruas da cidade.

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    Festa começou ainda após o apito final

    Logo após a vitória sobre a Argentina na prorrogação da final, torcedores tomaram as ruas de diversas cidades da Espanha para celebrar a conquista. Em Madri, a concentração se intensificou durante a madrugada e continuou ao longo desta segunda-feira (20), transformando a Praça de Cibeles em um grande palco de comemoração.

    A festa marcou o encerramento de uma campanha histórica da seleção espanhola, que conquistou sua segunda Copa do Mundo, 16 anos depois do título obtido na África do Sul, em 2010.

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    Torcida da Espanha na festa de comemoração da Copa do Mundo
    Torcida da Espanha na festa de comemoração da Copa do Mundo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

    Seleção volta para casa após conquista nos Estados Unidos

    A decisão foi disputada em solo norte-americano, mas a comemoração ganhou seu capítulo mais simbólico com o retorno dos campeões à Espanha. O ônibus da seleção percorreu as ruas de Madri em meio a uma grande festa, com bandeiras, sinalizadores e cânticos da torcida.

    A recepção coroou uma campanha que terminou com o triunfo sobre a Argentina na final e consolidou a Espanha entre as seleções campeãs do mundo, em uma celebração que reuniu gerações de torcedores nas ruas da capital.

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    Time da Espanha em chegada ao país com a taça da Copa do Mundo
    Time da Espanha em chegada ao país com a taça da Copa do Mundo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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    Veja festa dos espanhóis:

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