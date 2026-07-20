Espanha é recebida por multidão em Madri após conquistar a Copa do Mundo
Espanhóis voltam para casa após conquistar o título mundial contra Argentina
Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, nos Estados Unidos, a seleção da Espanha voltou para casa nesta segunda-feira (20) e foi recebida por uma multidão em Madri. Milhares de torcedores ocuparam as ruas da capital espanhola para celebrar o segundo título mundial da história da La Roja.
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O principal ponto de encontro dos torcedores é a tradicional Praça de Cibeles, onde fãs começaram a se reunir horas antes da chegada da delegação. A expectativa das autoridades era de que cerca de um milhão de pessoas acompanhassem a celebração ao longo do desfile dos campeões pelas ruas da cidade.
Festa começou ainda após o apito final
Logo após a vitória sobre a Argentina na prorrogação da final, torcedores tomaram as ruas de diversas cidades da Espanha para celebrar a conquista. Em Madri, a concentração se intensificou durante a madrugada e continuou ao longo desta segunda-feira (20), transformando a Praça de Cibeles em um grande palco de comemoração.
A festa marcou o encerramento de uma campanha histórica da seleção espanhola, que conquistou sua segunda Copa do Mundo, 16 anos depois do título obtido na África do Sul, em 2010.
Seleção volta para casa após conquista nos Estados Unidos
A decisão foi disputada em solo norte-americano, mas a comemoração ganhou seu capítulo mais simbólico com o retorno dos campeões à Espanha. O ônibus da seleção percorreu as ruas de Madri em meio a uma grande festa, com bandeiras, sinalizadores e cânticos da torcida.
A recepção coroou uma campanha que terminou com o triunfo sobre a Argentina na final e consolidou a Espanha entre as seleções campeãs do mundo, em uma celebração que reuniu gerações de torcedores nas ruas da capital.
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Veja festa dos espanhóis:
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