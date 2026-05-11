Casa do famoso New England Patriots da Major League Soccer (NFL) e do New England Revolution da (MLS), o Boston Stadium está localizado em Foxborough, Massachusetts, e tem capacidade para 65 mil lugares. Inaugurado em 2002, a arena passou por um grande processo de reforma visando a Copa do Mundo.

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Com esse aprimoramento, o Boston Stadium terá a maior placa de vídeo de estádio de alta definição ao ar livre do país (medindo 2.044 metros quadrados), 4.645 metros quadrados de hospitalidade e espaços funcionais envidraçados, conectividade de 360 ​​graus entre todos os níveis do terreno e mais, tudo para deixar o ambiente da arena ainda mais incrível.

Gillette Stadium (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O estádio de Boston é oficialmente chamado de Gillette Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.

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Ao longo de seus quase 24 anos de existência, o estádio já foi sede de diversas partidas, incluindo a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2003 e também a Copa América Centenário, em 2016. O estádio agora sediará sete jogos da primeira Copa do Mundo masculina de sua história.

🏟️ Ficha técnica

Nome oficial com a FIFA: Boston Stadium

Localização: Foxborough, Massachusetts, EUA

Capacidade: 65.000

Inauguração: 2002



📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

13 de junho (quarta-feira): Haiti x Escócia (Grupo C)

16 de junho (terça-feira): Iraque x Noruega (Grupo I)

19 de junho (sexta-feira): Escócia x Marrocos (Grupo C)

23 de junho (terça-feira): Inglaterra x Gana (Grupo L)

26 de junho (sexta-feira): Noruega x França (Grupo I)

29 de junho (segunda-feira): 32 avos de final

9 de julho (quinta-feira): Quartas de final



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