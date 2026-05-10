Conheça o Estádio de Houston, que será palco da Copa do Mundo
Estádio sediará sete partidas do Mundial, incluindo dois jogos de mata-mata
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Localizado em Houston, no Texas, o estádio de Houston, um dos palcos da Copa do Mundo, tem capacidade para mais de 72 mil espectadores. Foi inaugurado em 2002 e hoje é a casa do Houston Texans, clube da NFL, e é a primeira arena com teto retrátil da NFL, famoso por sua seção "Bull Pen", que abriga a torcida mais barulhenta dos Texans.
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O nome original do estádio é NRG Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.
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Sede de duas edições do Super Bowl, o estádio de Houston também possui histórico com o 'soccer'. O estádio já recebeu partidas do All-Star da MLS, jogos das Seleções dos Estados Unidos e México e três partidas da Copa América Centenário, em 2016. Mais recentemente, também foi palco de três partidas válidas pela Copa América de 2024. Nesta Copa do Mundo, o estádio de Houston sediará sete partidas do Mundial, incluindo dois jogos de mata-mata.
🏟️ Ficha técnica
- Nome oficial com a FIFA: Houston Stadium
- Localização: Houston, Texas, EUA
- Capacidade: 72.200
- Inauguração: 2002
📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)
- 14 de junho (Sábado): Alemanha x Curaçau (Grupo E)
- 17 de junho (Quarta-feira): Portugal x RD Congo (Grupo K)
- 20 de junho (Sábado): Holanda x Suécia (Grupo F)
- 23 de junho (Terça-feira): Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
- 26 de junho (Sexta-feira): Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)
- 29 de junho (Segunda-feira): 32 avos de final
- 4 de julho (Sábado): Oitavas de final
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