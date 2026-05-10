Conheça o Estádio de Houston, que será palco da Copa do Mundo

Localizado em Houston, no Texas, o estádio de Houston, um dos palcos da Copa do Mundo, tem capacidade para mais de 72 mil espectadores. Foi inaugurado em 2002 e hoje é a casa do Houston Texans, clube da NFL, e é a primeira arena com teto retrátil da NFL, famoso por sua seção "Bull Pen", que abriga a torcida mais barulhenta dos Texans.

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O nome original do estádio é NRG Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.

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Frente do Estádio de Houston antes de um jogo de Super Bowl (Foto: Divulgação)

Sede de duas edições do Super Bowl, o estádio de Houston também possui histórico com o 'soccer'. O estádio já recebeu partidas do All-Star da MLS, jogos das Seleções dos Estados Unidos e México e três partidas da Copa América Centenário, em 2016. Mais recentemente, também foi palco de três partidas válidas pela Copa América de 2024. Nesta Copa do Mundo, o estádio de Houston sediará sete partidas do Mundial, incluindo dois jogos de mata-mata.

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🏟️ Ficha técnica

Nome oficial com a FIFA: Houston Stadium

Houston Stadium Localização: Houston, Texas, EUA

Houston, Texas, EUA Capacidade: 72.200

72.200 Inauguração: 2002

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

14 de junho (Sábado): Alemanha x Curaçau (Grupo E) 17 de junho (Quarta-feira): Portugal x RD Congo (Grupo K) 20 de junho (Sábado): Holanda x Suécia (Grupo F) 23 de junho (Terça-feira): Portugal x Uzbequistão (Grupo K) 26 de junho (Sexta-feira): Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H) 29 de junho (Segunda-feira): 32 avos de final 4 de julho (Sábado): Oitavas de final

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