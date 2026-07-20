Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: 'Sempre'
Espanha foi campeã da Copa do Mundo 2026
Após o vice-campeonato da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo, neste domingo (19), por 1 a 0, no Estádio MetLife, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi manda recado através das suas redes sociais.
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Com sua última passagem pelo Mundial com a camisa Albiceleste, Antonela agradeceu à campanha do jogador, e exaltou seu talento e perseverança.
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Tradução:
"Você sempre será o melhor, Messi.
Não apenas pelo seu talento, mas porque você nunca abriu mão dos seus valores.
Porque, não importa o que aconteça, você nunca desiste, luta até o fim, dá tudo de si até o último segundo. Essa força, essa mentalidade, essa capacidade de se reerguer sempre é o que te torna único.
Obrigada por nos ensinar todos os dias que o verdadeiro sucesso se constrói com trabalho duro, sacrifício e perseverança, sem jamais perder nossa identidade ou autenticidade. Você é o melhor exemplo para nossos filhos e uma inspiração para milhões de pessoas.
Te admiro mais do que as palavras podem expressar e me sinto muito orgulhosa por trilhar este caminho ao seu lado. Te amo muito."
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Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?
Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para Espanha.
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Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou dos mais de 20 anos à frente da Albiceleste.
Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.
Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.
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