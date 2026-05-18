A contagem regressiva para o apito inicial já começou. Com os 26 escolhidos, a CBF e a comissão técnica brasileira já mapearam os primeiros desafios do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase da Copa do Mundo.

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Embora o torneio deste ano seja dividido entre três países, o elenco comandado por Carlo Ancelotti fará toda a sua caminhada inicial em território norte-americano, desbravando grandes palcos dos Estados Unidos.

➡️ Lance! prevê os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

🏟️ Palcos do Brasil na primeira fase:

MetLife Stadium (Nova Jersey) — Estreia contra Marrocos (13 de junho): o Brasil abre sua jornada em um dos maiores e mais imponentes palcos do mundial, localizado na região metropolitana de Nova York. Com capacidade para mais de 82 mil torcedores, o estádio, que também será a sede da grande finalíssima do torneio, receberá o primeiro teste da Amarelinha.

Lincoln Financial Field (Filadélfia) — Segunda rodada contra o Haiti (19 de junho): para o segundo compromisso, a delegação brasileira viaja até a histórica cidade da Filadélfia. A casa do Philadelphia Eagles na NFL tem capacidade para cerca de 69 mil pessoas e promete receber uma enorme festa da torcida canarinho.

Hard Rock Stadium (Miami) — Encerramento contra a Escócia (24 de junho): o fechamento da fase de grupos acontece no clima tropical da Flórida. Acostumado a receber grandes eventos internacionais, Super Bowls e a recente final da Copa América, o estádio de Miami receberá o duelo que pode carimbar a classificação brasileira para o mata-mata.

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📅 Agenda de preparação de Ancelotti

Embora a bola só role oficialmente em junho, a jornada brasileira ganha tração bem antes do desembarque na América do Norte. Na semana seguinte ao anúncio dos convocados, os atletas se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, para cinco dias de treinamentos intensivos. Esse primeiro ciclo de preparação em solo nacional será coroado com um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde fixará sua base de treinamento justamente na cidade de Nova Jersey. Antes da grande estreia, o elenco terá um último e crucial teste: um amistoso preparatório contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, em Cleveland. Será o ajuste final da máquina brasileira antes que o mundo pare para assistir ao espetáculo.

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📝 Cruzamentos e o novo formato da Copa do Mundo

O caminho rumo à final ganhou um obstáculo a mais nesta edição. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções, o que insere uma fase inédita de mata-mata (os 16 avos de final) logo após a fase de grupos.

Caso confirme o favoritismo e avance na liderança ou na segunda posição do Grupo C, o Brasil cruzará com os classificados do Grupo F. Essa chave tem a Holanda como cabeça de chave, além de Japão e Tunísia.

Luiz Henrique e jogadores durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

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