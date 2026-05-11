Localizado em Vancouver, no Canadá, o BC Place foi inaugurado em 1983, sendo o primeiro estádio fechado e o maior utilizado pelo país, com capacidade para mais de 54 mil torcedores. O BC Place é a casa do Vancouver Whitecaps FC, que disputa a Major League Soccer (MLS), e o BC Lions, do Canadian Football League (CFL). Na Copa do Mundo, a arena será sede de sete partidas.

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BC Place Stadium em dia de jogo (Foto: Divulgação)

O estádio já sediou diversos eventos como a Copa do Mundo Feminina, em 2015, com os Estados Unidos se sagrando campeão sobre o Japão, e também foi o local de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2010, além de alguns outros amistosos internacionais.

Na Copa do Mundo, o BC Place sediará sete partidas, cinco deles pela fase de grupos, um da fase 32-avos de final e um confronto das oitavas de final.

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🏟️ Ficha técnica

Nome de Copa: BC Place

Localização: Vancouver, Canadá

Capacidade: 54.320 espectadores

Inauguração: Junho de 1983

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

13 de junho (sábado): Austrália x Turquia (Grupo D)

18 de junho (quinta-feira): Canadá x Catar (Grupo F)

21 de junho (domingo): Nova Zelândia x Egito

24 de junho (segunda-feira): Suíça x Canadá (Grupo B)

26 de junho (sexta-feira): Nova Zelândia x Bélgica (Grupo G)

2 de julho (quinta-feira): 32 avos de final

7 de julho (terça-feira): Oitavas de final

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