Conheça o BC Place, estádio que será um dos palcos da Copa do Mundo
A arena sediará sete partidas da competição, incluindo um jogo da oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
Localizado em Vancouver, no Canadá, o BC Place foi inaugurado em 1983, sendo o primeiro estádio fechado e o maior utilizado pelo país, com capacidade para mais de 54 mil torcedores. O BC Place é a casa do Vancouver Whitecaps FC, que disputa a Major League Soccer (MLS), e o BC Lions, do Canadian Football League (CFL). Na Copa do Mundo, a arena será sede de sete partidas.
Relacionadas
- Parceiro - Claro Notícias
Conheça o Estádio de Houston, que será palco da Copa do Mundo
Parceiro - Claro Notícias10/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o Lumen Field, o estádio mais barulhento da Copa do Mundo
Copa do Mundo08/05/2026
- Copa do Mundo
De pista de F1 a palco da Seleção: estádio da Copa em Miami vive transformação em 24 horas
Copa do Mundo04/05/2026
➡️ Conheça o Atlanta Stadium, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo
O estádio já sediou diversos eventos como a Copa do Mundo Feminina, em 2015, com os Estados Unidos se sagrando campeão sobre o Japão, e também foi o local de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2010, além de alguns outros amistosos internacionais.
Na Copa do Mundo, o BC Place sediará sete partidas, cinco deles pela fase de grupos, um da fase 32-avos de final e um confronto das oitavas de final.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
🏟️ Ficha técnica
Nome de Copa: BC Place
Localização: Vancouver, Canadá
Capacidade: 54.320 espectadores
Inauguração: Junho de 1983
📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)
13 de junho (sábado): Austrália x Turquia (Grupo D)
18 de junho (quinta-feira): Canadá x Catar (Grupo F)
21 de junho (domingo): Nova Zelândia x Egito
24 de junho (segunda-feira): Suíça x Canadá (Grupo B)
26 de junho (sexta-feira): Nova Zelândia x Bélgica (Grupo G)
2 de julho (quinta-feira): 32 avos de final
7 de julho (terça-feira): Oitavas de final
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias