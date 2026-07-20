logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Copa do Mundo masculina tem abismo financeiro em relação ao torneio feminino

Apesar da disparidade, Brasil estima impacto de R$ 8,8 bilhões na economia

PorVicente SedaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 20:10
Favorite o Lance! no Google
Marta é o maior ícone do futebol feminino mundial
Marta já foi eleita seis vezes a melhor do mundo, e é considerada a melhor jogadora da história (Foto Divulgação CBF)

Carregando conteúdo exclusivo...

A Copa do Mundo, que se encerrou neste domingo, pelas palavras do próprio presidente da Fifa, Gianni Infantino, não somente quebrou, mas esmagou todos os recordes anteriores. Com 48 seleções, a entidade tem uma estimativa de receita só com a competição de US$ 8,9 bilhões (R$ 45,5 bilhões), número que pode chegar a US$ 13 bilhões (R$ 66,4 bilhões) se contar todo o ciclo desde 2022. Em 2027, será a vez de o Brasil receber o maior torneio de futebol do planeta, mas em sua versão feminina.

Os valores ainda são distantes, mas ainda assim relevantes. Estudo da FGV Projetos divulgado pela Embratur na última sexta-feira (17) aponta uma estimativa de que o torneio movimente cerca de R$ 8,8 bilhões na economia brasileira. A proporção se revela nos custos da operação. Para o torneio realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, a Fifa investiu US$ 3,75 bilhões (R$ 19,1 bilhões). A previsão para a versão feminina no orçamento da Fifa é de US$ 800 milhões (R$ 4,1 bilhões), ou seja, um valor 4,68 vezes inferior.

Mas não é um número necessariamente negativo. A evolução em relação a edições anteriores é igualmente significativa. Para a Copa feminina de 2023, dividida entre Nova Zelândia e Austrália, o aporte da entidade internacional foi de US$ 498,7 milhões (R$ 2,5 bilhões). Ou seja, o investimento, em quatro anos, aumentou mais de 60%. Outro dado que importa na comparação com o torneio masculino deste ano é que, no Brasil, somente 32 seleções estarão na disputa, e não 48.

  • Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo

    Fla-Flu questiona período de cessão do Maracanã à Copa Feminina

    Futebol Nacional
    Há 5 dias
  • Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)

    Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil

    Futebol Feminino
    Há 3 semanas
  • Antônia, Luany e Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)

    Arthur Elias amplia observações em Itu e mantém aberta a disputa por vagas na Copa do Mundo de 2027

    Futebol Feminino
    Há 1 mês

    • ➡️Bastidores da Copa: Fifa se curva a Trump, fatura como nunca, mas sai arranhada

    Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo
    Maracanã receberá a final da Copa do Mundo feminina em 2027 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Copa do Mundo feminina criará 73,7 mil empregos

    Para a economia brasileira, os valores são animadores. O diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, apresentou os dados durante o Confut, evento de negócios, networking e inovação do esporte, em Nova York. Há uma previsão de incremento de R$ 3,8 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a 0,03% do total da economia nacional, além da criação de 73,7 mil postos de trabalho diretos e indiretos, distribuição de R$ 4,5 bilhões em rendimentos (salários e lucros) e uma arrecadação tributária estimada em R$ 928 milhões.

    — Em 2025, o conjunto dos dez maiores eventos esportivos recorrentes do país movimentou, somado, R$ 4,56 bilhões. Quando olhamos para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, entendemos a verdadeira magnitude desse megaevento. Sozinhos, os impactos chegam a R$ 8,8 bilhões. Estamos falando de um único torneio que vai movimentar praticamente o dobro do valor gerado por todo o calendário de elite recorrente nacional — disse Gevaerd.

    continua após a publicidade

    O resultado para a economia brasileira é dividido em dois eixos pelo estudo. O impacto do público foi estimado em R$ 4,7 bilhões, tomando como base um fluxo de dois milhões de pessoas, entre turistas e residentes, no mês da competição. O volume, de acordo com os dados da Embratur, é capaz de sustentar 45,7 mil empregos, gerar R$ 2,4 bilhões em renda e recolher R$ 516 milhões em impostos federais, estaduais e municipais.

    Em outra frente, os investimentos da Fifa na organização do torneio são da ordem de R$ 4,1 bilhões. Mas 43% desse montante, ou R$ 1,75 bilhão, são destinados a premiações e não entram na conta. O restante, portanto, representa uma injeção de R$ 2,3 bilhões no mercado local para logística, transmissão, segurança e saúde, o que, segundo a Embratur, sustenta aproximadamente 28 mil postos de trabalho.

    De acordo com pesquisa em conjunto feita pela Visa e pela Embratur em 2025, 48,61% dos turistas que entram no Brasil são do gênero feminino. Esse estudo calcula permanência média de 11 dias e ticket médio de US$ 1.317 (R$ 6.730) por viagem. Dados complementares da pesquisa Nexus/CBF (2024) mostram que 72% dos cidadãos que nunca frequentaram estádios de futebol no Brasil são mulheres e que 73% do público geral avalia de forma positiva a Seleção Brasileira feminina.

    O relatório deste ano da Galápagos Capital, sob a responsabilidade do economista César Grafietti, mostra um desenvolvimento maior na formação das atletas. A base ganhou 34 novos times em 2025 e quatro estados passaram a ter competições de formação.

    Porém, o total de clubes em atividade disputando competições oficiais das federações estaduais continua em queda. Atingiu pico em 2019, com 205 equipes, com uma queda acentuada em 2020 para 94 times, por conta da pandemia. O número voltou a patamares próximos em 2022, com 197 clubes disputando competições oficiais, mas desde então vem caindo e fechou 2025 em 187. O Nordeste lidera a estatística, abrigando 38% das equipes, com 20% no Norte, 19% no Sudeste, 14% no Centro-Oeste e 9% no Sul.

    A Copa do Mundo feminina será disputada em 2027 em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife e Brasília. A final da competição acontecerá no Maracanã.

    continua após a publicidade

    👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.







    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Brasil sobe no ranking da Fifa e encosta nos líderes após Copa; confira

    Há 49 minutos
    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo 2026

    Com Galvão e vice da Argentina, SBT tem grande audiência na final da Copa

    Há 1 hora
    Simeone encara Cubarsi na final da Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Argentinos apontam Simeone como culpado por vice para a Espanha

    Há 1 hora
    Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    Análise tática do Guffo: os números que importam da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League

    Fora de Campo

    Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa

    Há 1 hora
    Jogadores da Espanha festejam título da Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Quem deve ganhar a Bola de Ouro? Jornal espanhol analisa cenário

    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Messi não volta à Argentina após vice na Copa do Mundo

    Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

    Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial

    Torcida da Espanha reunida em Madri na festa de comemoração da Copa do Mundo

    Espanha é recebida por multidão em Madri após conquistar a Copa do Mundo

    Rodri e Messi, respectivos astros de Espanha e Argentina, disputam a bola na final da Copa do Mundo

    Melhor da Copa, Rodri fica atrás de Mbappé, Messi e outros em ranking da Fifa

    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

    Álex Baena alcança feito inédito na história do futebol após título da Espanha na Copa do Mundo

    Marc Cucurella, da Espanha, beijando o troféu da Copa do Mundo

    Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda

    Antonela, de costas, usando camisa da Argentina

    Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: 'Sempre'

    Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Seleção da Espanha é a primeira campeã mundial a sofrer apenas um gol

    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026

    Perfil da Espanha 'cobra' promessa de Cucurella após título da Copa

    Alejandro Domínguez - Conmebol

    Presidente da Conmebol aponta para Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

    Lionel Messi durante vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026

    Messi se pronuncia após vice da Argentina: 'Difícil dar valor'

    Jude Bellingham comemora golaço para a Inglaterra na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo

    Real Madrid termina artilharia por clubes da Copa do Mundo na liderança