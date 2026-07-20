Análise tática do Guffo: os números que importam da Copa do Mundo Números revelam tendências táticas, protagonistas individuais e, principalmente, o que diferenciou este Mundial dos anteriores

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E lá se foi a maior Copa de todos os tempos. A Copa dos protagonistas, dos goleiros, da arbitragem e das grandes despedidas. O Mundial de 2026 entregou 308 gols em 104 jogos, uma média de quase três gols por partida. Um absurdo. Mas os números, quando você para para ler de verdade, contam uma história muito mais profunda do que placares. Eles revelam as tendências táticas, os protagonistas individuais e, principalmente, o que diferenciou este Mundial dos anteriores.

O dado mais eloquente está na tipologia dos gols: 58% das finalizações certas vieram de ataques posicionais. São 179 gols construídos com posse organizada. Contra-ataques responderam por apenas 5% (16 gols). Isso é um recado claro: a Copa de 2026 não foi de transição. Foi de controle, de paciência e de ocupação de espaço. Bolas paradas (18%) e pênaltis (19%) completam a conta, mostrando que o jogo morto segue decisivo, mas o mandamento do torneio foi: quem domina territorialmente, marca gols. Veja os dados no quadro abaixo.

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A contrapressão que ganhou a Copa

E ninguém dominou como a Espanha. A La Roja liderou o torneio em xG acumulado (16.17), em passes progressivos abertos (620) e em interceptações no campo adversário (125). Esses três números, lidos juntos, desenham o perfil de um time que não apenas tocava a bola, mas recuperava rápido e progredia com objetividade. A contrapressão espanhola, que vimos sufocar adversários, tem tradução numérica: recuperar em zona alta para voltar a atacar. Foi a identidade mais forte da Copa.

Do lado individual, Mbappé foi o furacão estatístico. Dez gols, 6.05 de xG, 24 finalizações no alvo. Ou seja, os chutes certos de Mbappé tiveram uma média de 25% de probabilidade de gol. Ele não apenas liderou todos os rankings ofensivos como superou seu próprio xG em quase quatro gols, o que significa que finalizou acima do esperado, algo que só gênios fazem. Mas o dado que mais impressiona na França é outro: seis gols em contra-ataque, liderando o torneio. Ou seja, a França não precisava da posse para matar. Tinha Mbappé no espaço e letalidade cirúrgica na transição.

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Messi, por sua vez, entregou números de outro mundo aos 39 anos. Oito gols, 5.57 de xG, mas o detalhe está na criação: 4.83 de xA (assistências esperadas) e 16 passes para finalização. Messi não foi apenas o finalizador; foi o cérebro. Ele apareceu em 99 das 113 chances criadas pela Argentina. Isso mostra uma dependência que beira o absurdo. A pergunta que fica é se esse modelo, construído inteiramente em torno de um só jogador, é sustentável ou se é apenas a última manifestação de um gênio se despedindo.

O terceiro lugar mais divertido dos Mundiais

O jogo mais divertido do torneio foi França 4 x 6 Inglaterra, sem dúvida. Parecia aquela pelada do churrasco com os amigos, mas que alcançou 5.47 de xG, 22 chances e 99 disputas de bola. É um número que resume a Copa: quando os times grandes se enfrentaram sem medo, o espetáculo foi absoluto. Mas também mostra que a defesa deixou de ser prioridade para muitos, algo que a Noruega, com Haaland, soube punir. A média de 23.1 faltas por jogo é baixa para um Mundial, o que indica um torneio mais fluído e menos truncado, onde o talento pôde respirar.

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O dado que talvez passe batido, mas que mais me chamou a atenção, é a distribuição de gols por tempo de jogo. A faixa dos 45 aos 60 minutos teve 50 gols (o pico do torneio). Isso é leitura de vestiário: os times voltavam do intervalo com ajustes e caíam em cima. Já os 34 gols nos acréscimos (90+) mostram que a Copa nunca acabou até o apito final. A intensidade física, mesmo com o calendário apertado, se manteve até o último minuto. Será que as paradas para hidratação ajudaram nisso?

A Copa de 2026 provou que o futebol de seleções não é mais o refúgio do drible solto e da improvisação. É um jogo de posse, contrapressão e eficiência. Quem teve estrutura coletiva e talento individual funcionando no mesmo eixo (França, Espanha, Argentina) chegou longe. Quem dependeu apenas de um dos dois, ficou pelo caminho. O recado para 2030 é claro: sem coletivo, não há gênio que salve. E sem gênio, não há coletivo que decida.

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