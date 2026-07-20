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Argentinos apontam Simeone como culpado por vice para a Espanha

Ferran Torres marcou o gol do título espanhol neste domingo (19)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 18:43
Atualizado há 1 hora
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Simeone encara Cubarsi na final da Copa do Mundo
Simeone e Cubarsi na final da Copa do Mundo (Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo gerou revolta entre torcedores argentinos nas redes sociais. Após o 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ferran Torres, muitos internautas apontaram Giuliano Simeone como um dos principais responsáveis pelo lance que decidiu o título.

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    • A cobrança sobre o atacante argentino veio pela jogada do gol espanhol. No lance, Giuliano acompanhava Ferran Torres dentro da área, mas parou por alguns segundos para ajeitar o meião, segundo internautas.. A pausa foi suficiente para o jogador da Espanha ganhar espaço e aparecer livre para marcar o gol que garantiu o título mundial.

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    Nas redes sociais, torcedores não perdoaram Simeone pelo erro no vice para a Espanha. Veja os comentários abaixo, com tradução:

    Time da Espanha em chegada ao país com a taça da Copa do Mundo
    Time da Espanha em chegada ao país com a taça da Copa do Mundo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

    Veja comentários depois do vice argentino para a Espanha

    Tradução sobre o jogador: Perdeu a movimentação do Ferran Torres, deixou sozinho. Em uma final de Copa do Mundo você não pode fazer isso.

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    Tradução após vice da Espanha para a Argentina: Nico Williams alcança a bola graças ao empurrão de Nahuel Molina. Ferran Torres chega livre ao remate porque Giuliano Simeone fica parado a tocar-se na caneleira. Obrigado!

    Tradução após vice da Argentina para a Espanha: Tem que ver 10 vezes para poder acreditar. O gol de Ferran Torres vem porque Simeone não o segue no marcaje, pois fica parado para subir as meias. Os argentinos deveriam persegui-lo a socos e proibi-lo de voltar ao seu país. De não acreditar.

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