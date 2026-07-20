logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Messi não volta à Argentina após vice na Copa do Mundo

A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo para a Espanha por 1 a 0

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 16:30
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão
Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão (Foto: Odd Andersen/AFP)

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), também alterou os planos da delegação no retorno ao país. Lionel Messi não embarcou com o restante da equipe e permanecerá nos Estados Unidos, onde seguirá para Miami, cidade em que mora desde sua chegada à MLS.

  • Marc Cucurella, da Espanha, beijando o troféu da Copa do Mundo

    Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Antonela, de costas, usando camisa da Argentina

    Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: ‘Sempre’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Lionel Messi durante vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026

    Messi se pronuncia após vice da Argentina: ‘Difícil dar valor’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Além do camisa 10, outros jogadores também não viajaram com a delegação argentina. De acordo com informações divulgadas pela AFA, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina e Lautaro Martínez seguiram diretamente para seus compromissos pessoais, entre o retorno aos clubes e o início do período de férias.

    continua após a publicidade

    Messi permanece nos Estados Unidos após a final

    Depois do vice-campeonato, Messi optou por permanecer nos Estados Unidos em vez de retornar à Argentina com o restante da delegação. O atacante viajará para Miami, onde reside por conta de sua atuação na MLS.

    A decisão foi acompanhada por outros jogadores da seleção, que também deixaram a concentração para seguir diretamente aos seus destinos, sem participar da viagem de volta ao país.

    continua após a publicidade
    Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
    Messi após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Recepção à seleção será mais discreta

    Segundo a imprensa argentina, o governo do presidente Javier Milei desistiu de realizar uma grande recepção à seleção após a derrota para a Espanha. A ideia de decretar um dia de "feriado" em caso de título também foi abandonada.

    A expectativa é de que a delegação seja recebida apenas em uma cerimônia protocolar no aeroporto de Ezeiza, com estrutura de segurança e sem celebrações públicas. Ainda conforme veículos argentinos, os próprios jogadores preferiram evitar uma grande recepção para iniciar o período de descanso antes da reapresentação aos clubes.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League

    Copa do Mundo 2026

    Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa

    Há 3 minutos
    Jogadores da Espanha festejam título da Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja

    Há 40 minutos
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Futebol Internacional

    Quem deve ganhar a Bola de Ouro? Jornal espanhol analisa cenário

    Há 1 hora
    Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

    Lance! Negócios

    Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial

    Há 1 hora
    Torcida da Espanha reunida em Madri na festa de comemoração da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Espanha é recebida por multidão em Madri após conquistar a Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Rodri e Messi, respectivos astros de Espanha e Argentina, disputam a bola na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Melhor da Copa, Rodri fica atrás de Mbappé, Messi e outros em ranking da Fifa

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

    Álex Baena alcança feito inédito na história do futebol após título da Espanha na Copa do Mundo

    Marc Cucurella, da Espanha, beijando o troféu da Copa do Mundo

    Cucurella repete superstição de campeão em 2010; entenda

    Antonela, de costas, usando camisa da Argentina

    Antonela, esposa de Messi, manda recado após vice da Argentina: 'Sempre'

    Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Seleção da Espanha é a primeira campeã mundial a sofrer apenas um gol

    Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026

    Perfil da Espanha 'cobra' promessa de Cucurella após título da Copa

    Alejandro Domínguez - Conmebol

    Presidente da Conmebol aponta para Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

    Lionel Messi durante vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026

    Messi se pronuncia após vice da Argentina: 'Difícil dar valor'

    Jude Bellingham comemora golaço para a Inglaterra na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo

    Real Madrid termina artilharia por clubes da Copa do Mundo na liderança

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP

    Espanha alia nova geração à essência de 2010 para conquistar o bicampeonato

    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    Nosso fracasso na Copa começa com a falta de uma estratégia para o produto futebol

    Argentina x Espanha final da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Leitura labial revela discussão de Messi e Cucurella na final da Copa

    Trionda bola da Copa do Mundo

    Raio-X da Copa do Mundo: veja as principais estatísticas do torneio

    Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira

    Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira: 'Sinais'