Messi não volta à Argentina após vice na Copa do Mundo A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo para a Espanha por 1 a 0

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), também alterou os planos da delegação no retorno ao país. Lionel Messi não embarcou com o restante da equipe e permanecerá nos Estados Unidos, onde seguirá para Miami, cidade em que mora desde sua chegada à MLS.

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Além do camisa 10, outros jogadores também não viajaram com a delegação argentina. De acordo com informações divulgadas pela AFA, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina e Lautaro Martínez seguiram diretamente para seus compromissos pessoais, entre o retorno aos clubes e o início do período de férias.

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Messi permanece nos Estados Unidos após a final

Depois do vice-campeonato, Messi optou por permanecer nos Estados Unidos em vez de retornar à Argentina com o restante da delegação. O atacante viajará para Miami, onde reside por conta de sua atuação na MLS.

A decisão foi acompanhada por outros jogadores da seleção, que também deixaram a concentração para seguir diretamente aos seus destinos, sem participar da viagem de volta ao país.

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Messi após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Recepção à seleção será mais discreta

Segundo a imprensa argentina, o governo do presidente Javier Milei desistiu de realizar uma grande recepção à seleção após a derrota para a Espanha. A ideia de decretar um dia de "feriado" em caso de título também foi abandonada.

A expectativa é de que a delegação seja recebida apenas em uma cerimônia protocolar no aeroporto de Ezeiza, com estrutura de segurança e sem celebrações públicas. Ainda conforme veículos argentinos, os próprios jogadores preferiram evitar uma grande recepção para iniciar o período de descanso antes da reapresentação aos clubes.

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