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Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja

Jogador aparece festejando em vídeo com cartaz

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 17:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Espanha festejam título da Copa do Mundo 2026
Jogadores da Espanha festejam título da Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul Hanna / AFP)

Espanha segue festejando o título da Copa do Mundo 2026 após vencer por 1 a 0 a Argentina, no último domingo (19), com gol de Ferran Torres na prorrogação. Em comemoração, os jogadores espanhóis desfilaram em ônibus aberto pelas ruas de Madri, capital da Espanha.

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    Durante o festejo, torcedores e o atacante Lamine Yamal brincaram com o meio-campista Gavi, sugerindo que ele participasse de uma luta de boxe contra o argentino Leandro Paredes. A provocação faz referência ao desentendimento entre os dois na final da partida, quando Paredes agrediu o jogador do Barcelona após o apito final do árbitro esloveno Slavko Vincic.

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    Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Em meio à repercussão da confusão, torcedores da Espanha aproveitaram para brincar com a situação e exibiram um cartaz escrito: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", fazendo referência ao tradicional evento de boxe organizado pelo streamer Ibai Llanos, que reúne influenciadores e personalidades em lutas. A provocação arrancou risadas de Lamine Yamal, Fabián Ruiz e Rodri. Gavi chegou a pegar o cartaz, mostrou-o para uma das câmeras e deixou um recado ao volante argentino: — Te vejo lá.

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    Veja:

    Como foi?

    Enquanto os espanhóis iniciavam a comemoração do segundo título mundial da história, atletas argentinos partiram para cima dos adversários. O volante Leandro Paredes empurrou Eric García e, na sequência, derrubou Gavi, dando início ao tumulto. Após a confusão, Paredes foi expulso.

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    ➡️ Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito

    O técnico Lionel Scaloni precisou intervir para afastar seus jogadores e conter os ânimos. Depois do episódio, o treinador argentino cumprimentou o espanhol Luis de la Fuente com um abraço. Veja o vídeo:

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