Com cartaz, Yamal sugere luta entre Gavi e jogador da Argentina; veja Jogador aparece festejando em vídeo com cartaz

A Espanha segue festejando o título da Copa do Mundo 2026 após vencer por 1 a 0 a Argentina, no último domingo (19), com gol de Ferran Torres na prorrogação. Em comemoração, os jogadores espanhóis desfilaram em ônibus aberto pelas ruas de Madri, capital da Espanha.

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Durante o festejo, torcedores e o atacante Lamine Yamal brincaram com o meio-campista Gavi, sugerindo que ele participasse de uma luta de boxe contra o argentino Leandro Paredes. A provocação faz referência ao desentendimento entre os dois na final da partida, quando Paredes agrediu o jogador do Barcelona após o apito final do árbitro esloveno Slavko Vincic.

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Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Em meio à repercussão da confusão, torcedores da Espanha aproveitaram para brincar com a situação e exibiram um cartaz escrito: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", fazendo referência ao tradicional evento de boxe organizado pelo streamer Ibai Llanos, que reúne influenciadores e personalidades em lutas. A provocação arrancou risadas de Lamine Yamal, Fabián Ruiz e Rodri. Gavi chegou a pegar o cartaz, mostrou-o para uma das câmeras e deixou um recado ao volante argentino: — Te vejo lá.

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Veja:

😂 ¡OJO a este momento en la rúa! 😂



🥊 El público tira una pancarta que pone 'Velada del Año VII: Paredes Vs Gavi' y la reacción de Lamine es clara:



😉 "Nos vemos". pic.twitter.com/a7l2ViGsq4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

Como foi?

Enquanto os espanhóis iniciavam a comemoração do segundo título mundial da história, atletas argentinos partiram para cima dos adversários. O volante Leandro Paredes empurrou Eric García e, na sequência, derrubou Gavi, dando início ao tumulto. Após a confusão, Paredes foi expulso.

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O técnico Lionel Scaloni precisou intervir para afastar seus jogadores e conter os ânimos. Depois do episódio, o treinador argentino cumprimentou o espanhol Luis de la Fuente com um abraço. Veja o vídeo:

🚨 CENAS LAMENTÁVEIS! Paredes AGREDIU Eric García e Gavi após Espanha 1x0 Argentina!



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/vY9Xrh8vN8 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 19, 2026

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