Conheça o Lincoln Financial Field, o palco de Brasil x Haiti na Copa do Mundo
Estádio na Filadélfia já é conhecido de torcedores de Palmeiras, Flamengo e Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Lincoln Financial Field será um dos pontos de encontro da torcida brasileira na Copa do Mundo de 2026. Localizado na Filadélfia, o estádio, que é a casa do Philadelphia Eagles (NFL), receberá seis partidas do Mundial, com destaque para o duelo da Seleção Brasileira contra o Haiti, no dia 19 de junho.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Conheça o Lumen Field, o estádio mais barulhento da Copa do Mundo
Copa do Mundo08/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o Estádio Guadalajara, o ‘vulcão’ que será palco da Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo05/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o Estádio Azteca, o templo de Pelé e Maradona que abrirá a Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo30/04/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com capacidade para 69 mil torcedores, a arena é famosa por sua estrutura moderna e excelente visibilidade de qualquer setor. Inaugurado em 2003, o estádio tem o futebol em seu DNA desde o primeiro dia: o jogo de abertura da arena foi um amistoso entre Manchester United e Barcelona, com direito a assistência de Ronaldinho Gaúcho para o primeiro gol da história do local.
➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026
Para muitos torcedores brasileiros, o "The Linc" não será uma novidade na TV. O estádio recebeu jogos marcantes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O Flamengo atuou duas vezes no gramado da Filadélfia na fase de grupos (contra Espérance e Chelsea), enquanto o Palmeiras disputou suas partidas de mata-mata no local, incluindo o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final daquele torneio.
Tradição e eventos históricos
Além de ser a casa dos Eagles na NFL, o estádio já sediou finais da Copa Ouro da CONCACAF e diversos amistosos de seleções europeias. Em 2026, além de receber potências como Brasil, França e Alemanha, a Filadélfia terá um papel simbólico no torneio: a cidade será o centro das atenções no dia 4 de julho, data em que os Estados Unidos celebram os 250 anos de sua independência.
🗓️ Agenda de jogos no Lincoln Financial Field (Horários de Brasília)
O estádio receberá cinco jogos da fase de grupos e um duelo decisivo pelas oitavas de final.
Fase de Grupos:
14/06 – 20h: Costa do Marfim x Equador
19/06 – 21h30: Brasil x Haiti
22/06 – 18h: França x Iraque
25/06 – 17h: Equador x Alemanha
27/06 – 18h: Croácia x Gana
Mata-mata:
Oitavas de Final: 04/07 – 17h (Confronto a definir)
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias