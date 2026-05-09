Conheça o Lincoln Financial Field, o palco de Brasil x Haiti na Copa do Mundo

O Lincoln Financial Field será um dos pontos de encontro da torcida brasileira na Copa do Mundo de 2026. Localizado na Filadélfia, o estádio, que é a casa do Philadelphia Eagles (NFL), receberá seis partidas do Mundial, com destaque para o duelo da Seleção Brasileira contra o Haiti, no dia 19 de junho.

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Com capacidade para 69 mil torcedores, a arena é famosa por sua estrutura moderna e excelente visibilidade de qualquer setor. Inaugurado em 2003, o estádio tem o futebol em seu DNA desde o primeiro dia: o jogo de abertura da arena foi um amistoso entre Manchester United e Barcelona, com direito a assistência de Ronaldinho Gaúcho para o primeiro gol da história do local.

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Para muitos torcedores brasileiros, o "The Linc" não será uma novidade na TV. O estádio recebeu jogos marcantes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O Flamengo atuou duas vezes no gramado da Filadélfia na fase de grupos (contra Espérance e Chelsea), enquanto o Palmeiras disputou suas partidas de mata-mata no local, incluindo o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final daquele torneio.

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Lincoln Financial Field, palco de Flamengo x Chelsea (Foto: reprodução)

Tradição e eventos históricos

Além de ser a casa dos Eagles na NFL, o estádio já sediou finais da Copa Ouro da CONCACAF e diversos amistosos de seleções europeias. Em 2026, além de receber potências como Brasil, França e Alemanha, a Filadélfia terá um papel simbólico no torneio: a cidade será o centro das atenções no dia 4 de julho, data em que os Estados Unidos celebram os 250 anos de sua independência.

🗓️ Agenda de jogos no Lincoln Financial Field (Horários de Brasília)

O estádio receberá cinco jogos da fase de grupos e um duelo decisivo pelas oitavas de final.

Fase de Grupos:

14/06 – 20h: Costa do Marfim x Equador

19/06 – 21h30: Brasil x Haiti

22/06 – 18h: França x Iraque

25/06 – 17h: Equador x Alemanha

27/06 – 18h: Croácia x Gana

Mata-mata:

Oitavas de Final: 04/07 – 17h (Confronto a definir)

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