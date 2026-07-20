Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial O meio-campista foi essencial na conquista do bicampeonato espanhol, mas perdeu valor de mercado nos últimos anos

A Copa do Mundo tem um novo campeão, a Espanha. A vitória contra a Argentina, pelo placar de 1 a 0, marcou o bicampeonato mundial para os espanhóis. Além de consagrar como a melhor seleção do Mundial, foi do elenco comandado por Luis De La Fuente que a Fifa escolheu o melhor jogador da competição.

Rodri, meio-campista de La Roja, que já ganhou a Bola de Ouro no ano de 2024, foi o atleta eleito como o melhor jogador da Copa. Porém, mesmo após ganhar o prêmio de maior honraria individual da competição, o volante do Manchester City, em quesitos financeiros, fica distante dos atletas mais valiosos da Copa.

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Rodri: superação e valor de mercado

Desde o começo de sua carreira, Rodri acumula importantes conquistas na esfera individual. Por conta do destaque em campo, o meio-campista, coincidentemente, alcançou o maior valor de mercado no ano de 2024, logo após ganhar o prêmio da Bola de Ouro e ser eleito o melhor jogador do mundo. Naquele ano, aos 28 anos, o atleta chegou a valer € 130 milhões. Dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Porém, no mesmo ano de 2024, tendo obtido o maior prêmio individual que um jogador pode receber na esfera do futebol, Rodri sofreu uma lesão que mudou o panorama do volante espanhol. Em um clássico válido pela Premier League entre Manchester City e Arsenal, o meio-campista sentiu o joelho direito e teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

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Após oito meses de recuperação, em maio de 2025, Rodri se recuperou e voltou a atuar com a camisa do time inglês. Porém, o atleta não manteve uma sequência de jogos e teve queda no rendimento, por conta de outras lesões, sendo a última na virilha, a poucas semanas do início da Copa do Mundo. Toda essa situação vivida nas duas temporadas fez com que Rodri sofresse uma desvalorização de mercado e alcançasse o valor mais baixo desde 2018, quando ainda atuava no Atlético de Madrid, de € 50 milhões (R$ 291 milhões).

Dessa maneira, atualmente, Rodri ocupa a 17ª colocação no ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, ao lado de outros 28 atletas com o mesmo valor de mercado.

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Ranking dos jogadores mais valiosos da Copa

Dentro do ranking dos jogadores mais valiosos da Copa, o melhor atleta do Mundial fica distante de alcançar a lista. Ao mesmo tempo, Lamine Yamal e mais quatro futebolistas que jogaram a final do torneio se encontram bem classificados no quesito de valor de mercado. Inclusive o jovem astro Yamal ocupa a primeira posição de jogador com maior preço a nível global.

Dados: Transfermarkt RANKING JOGADOR(ES) VALOR DE MERCADO 1 Lamine Yamal (Espanha) / Erling Haaland (Noruega) € 200 milhões 2 Kylian Mbappé (França) € 180 milhões 3 Pedri (Espanha) / Michael Olise (França) € 150 milhões 4 João Neves (Portugal) / Vitinha (Portugal) / Vinicius Júnior (Brasil) € 140 milhões 5 Jude Bellingham (Inglaterra) € 130 milhões 6 Désiré Doué (França) / Declan Rice (Inglaterra) € 120 milhões 7 Bukayo Saka (Inglaterra) € 110 milhões 8 Moíses Caícedo (Equador) / Fermín Lopez (Espanha) / Florian Wirtz (Alemanha) / Jamal Musiala (Alemanha) / Julian Alvarez (Argentina) / Cole Palmer (Inglaterra) / William Saliba (França) / Ousmane Dembélé (França) € 100 milhões 9 Yan Diomande (Costa do Marfim) / Arda Güler (Turquia) / Aleksandar Pavlovic (Alemanha) / Enzo Fernandez (Argentina) / Rayan Cherki (França) / Morgan Rogers (Inglaterra) / Federico Valverde (Uruguai) € 90 milhões 10 Lautaro Martínez (Argentina) / Alexander Isak (Suécia) € 85 milhões

Prêmios individuais conquistados por Rodri

Ao todo, Rodri já recebeu sete prêmios individuais durante a sua carreira. O último conquistado foi o de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, com uma diferença de quase dois anos desde que o meio-campista havia obtido a Bola de Ouro no ano de 2024.

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Melhor jogador da Copa do Mundo de 2026; Bola de Ouro: melhor jogador do mundo em 2024; Melhor Jogador da Eurocopa: eleito o craque do torneio em 2024; Melhor Jogador do Mundo da IFFHS: eleito pela federação de estatísticas em 2024; Melhor Jogador da Champions League: eleito o craque da competição na temporada 2022/23; Bola de Ouro do Mundial de Clubes: eleito o melhor jogador do torneio em 2023; Melhor Jogador da Liga das Nações: eleito o craque das finais na temporada 2022/23.

Rodri, eleito melhor jogador da Copa, beijando o troféu do Mundial - (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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