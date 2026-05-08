Conheça o Lumen Field, o estádio mais barulhento da Copa do Mundo

O Lumen Field, localizado em Seattle, será um dos palcos mais vibrantes da Copa do Mundo de 2026. Casa do Seattle Sounders (MLS) e do Seattle Seahawks (NFL), o estádio é conhecido por sua arquitetura icônica e, principalmente, pela pressão acústica que exerce sobre os adversários. Com capacidade para 69 mil espectadores, o local será peça-chave na logística do torneio na Costa Oeste dos Estados Unidos.

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Inaugurado em 2002, o estádio possui um design único em formato de ferradura, com a extremidade norte aberta, oferecendo aos torcedores uma vista espetacular do horizonte de Seattle.

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Se você planeja assistir a um jogo no Lumen Field, prepare os ouvidos. O local detém o título de estádio mais barulhento da Copa graças ao seu recorde registrado no Guinness Book de 137,6 decibéis, um ruído superior ao de um avião a jato decolando. Essa característica acústica é potencializada pelas grandes coberturas laterais, que "prendem" o som e o devolvem para o campo, criando um ambiente hostil para os visitantes.

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Embora utilize gramado sintético em competições nacionais (MLS e NFL), o Lumen Field passará pela instalação de grama natural, seguindo o padrão exigido pela FIFA para o Mundial. O estádio é considerado um templo do futebol na região: foi lá que o Seattle Sounders venceu a Concacaf Champions League em 2022, tornando-se o primeiro clube americano da era moderna a conquistar o continente.

(Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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🗓️ Agenda de jogos no Lumen Field (Horários de Brasília)

O estádio receberá quatro partidas da fase de grupos, incluindo um duelo crucial da seleção dos Estados Unidos, além de dois jogos eliminatórios.

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Fase de Grupos:

15/06 – 12h: Bélgica x Egito (Grupo C)

19/06 – 12h: EUA x Austrália (Grupo D)

24/06 – 20h: Catar x Bósnia (Grupo B)

26/06 – 20h: Egito x Irã (Grupo G)

Mata-mata:

Fase de 32 avos: 01/07 (Confronto a definir)

Oitavas de Final: 06/07 (Confronto a definir)

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