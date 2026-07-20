Com Galvão e vice da Argentina, SBT tem grande audiência na final da Copa Galvão se despede das Copas na final de 2026

A transmissão da final da Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT a vice-liderança de audiência na Grande São Paulo e marcou a despedida de Galvão Bueno das narrações de Mundiais. Segundo dados divulgados pela emissora, a cobertura da decisão entre Espanha e Argentina registrou média de 8,8 pontos entre 14h41 e 20h04.

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Durante a prorrogação, quando a Espanha confirmou o título com a vitória por 1 a 0, a audiência atingiu pico de 10,7 pontos. No mesmo horário, o SBT manteve vantagem sobre a Record, que exibia o programa Domingo Espetacular. A emissora informou que permaneceu na vice-liderança de forma ininterrupta entre 15h36 e 20h04.

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Considerando apenas o período em que a bola esteve em jogo, das 16h06 às 19h02, a transmissão alcançou média de 9,3 pontos e participação de 15% entre os televisores ligados na Grande São Paulo. De acordo com o SBT, o índice representou uma audiência 304% superior à da Record, que exibia os programas "Acerte ou Caia!", "Cine Maior" e "Domingo Espetacular"

Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo - (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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A decisão reuniu Espanha e Argentina e terminou com vitória espanhola por 1 a 0 na prorrogação, resultado que garantiu o segundo título mundial da seleção europeia.

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A cobertura também marcou a despedida de Galvão Bueno das narrações de Copas do Mundo. O narrador esteve à frente da transmissão durante mais de cinco horas, encerrando uma trajetória iniciada décadas atrás e que o tornou uma das principais vozes do futebol brasileiro em Mundiais.