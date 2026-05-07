Conheça o BMO Field: o 'Caldeirão' canadense na Copa do Mundo

O BMO Field é um dos dois estádios canadenses que irão sediar a Copa do Mundo de 2026. Localizado em Toronto, estreará na competição no dia 12 de junho, em jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, pelo grupo B. Além dessa partida, BMO vai receber outros cinco jogos: mais quatro da fase de grupos e um jogo de mata-mata (16-avos de final).

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O estádio, inaugurado em 2007 para a Copa do Mundo Sub-20 do mesmo ano, depois sediou partidas do Mundial Feminino Sub-20 de 2014, da MLS Cup de 2017, e chegou a ser palco de partidas de rugby durante o Pan-Americano de 2015. Visando a Copa, o BMO Field agora passará por uma expansão para atingir 45 mil lugares.

Entre 2014 e 2016, o estádio passou por diversas grandes reformas, incluindo um andar superior na arquibancada leste e uma cobertura sobre as áreas de assentos, além de uma ampliação do campo para deixá-lo apto para sediar jogos de futebol canadense.

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Um pouco mais sobre o BMO

É uma arena específica para futebol, casa do Toronto FC, na Major League Soccer (MLS), e do Toronto Argonauts, da Canadian Football League (CFL). Ela possui arquibancadas íngremes e um estilo que remete aos estádios da Premier League. Será o palco da estreia histórica da seleção canadense no dia 12 de junho, recebendo ao todo seis partidas.

O lugar costuma ser chamado como The Football Cauldron in Canada (O Caldeirão do Futebol no Canadá), devido à atmosfera intensa, proximidade do campo e também. Já os torcedores mais velhos preferem chamá-lo de 'Estádio da Exibição', nome dado ao estádio anterior, que foi demolido em 1999.

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O local já recebeu alguns amistosos internacionais, que incluíram equipes como Benfica, Real Madrid, Roma, PSG e Tottenham.